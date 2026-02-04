Soud v Berlíně znovu zakázal používání posypové soli, vyhověl ekologům

Autor:
  14:14aktualizováno  14:14
Správní soud v Berlíně ve zrychleném řízení znovu zakázal soukromé používání posypové soli, které kvůli extrémnímu zimnímu počasí dočasně německá metropole povolila. Soud tak vyhověl stížnosti, kterou podala ekologická organizace Svaz na ochranu přírody Německa. Ta poznamenala, že technickou sůl k posypu mohou nicméně nadále podle zákona používat berlínské technické služby BSR.
Sypání silnic v Berlíně. (4. února 2026)

Sypání silnic v Berlíně. (4. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Běžkyně v Berlíně na zamrzlém chodníku. (4. února 2026)
Lidé kráčí po zamrzlém kanálu Landwehr v Berlíně. (3. února 2026)
Částečně zamrzlá řeka Spréva protékající německou metropolí. (4. února 2026)
Berlínský primátor Kai Wegner na tiskové konferenci po blackoutu, který postihl...
12 fotografií

Německá města se od solení cest odklonila kvůli nepříznivým dopadům na životní prostředí, zejména na vegetaci a spodní vodu. Jako alternativa se používá písek či štěrk.

Na konci ledna vydalo berlínské vedení mimořádné povolení k používání posypové soli, a to s platností do 14. ledna. Rozhodnutí bylo podle deníku Tagesspiegel překvapivé, protože berlínská senátorka pro dopravu a klima Ute Bondeová, jejíž funkce odpovídá zemské ministryni, původně s takovým krokem nesouhlasila.

O povolení soli žádal i primátor města Kai Wegner, který chtěl využít všechny možnosti k zajištění bezpečnosti na zledovatělých chodnících.

Ekologové se proti postupu Bondeové ohradil a povolení napadl u soudu, který dal nyní svazu za pravdu. Podle soudu rozhodnutí senátorky postrádá právní základ.

V Berlíně tak posypovou sůl mohou nadále používat jen technické služby, a to úsporným způsobem s ohledem na životní prostředí.

Berlín nebyl jediným německým městem, které se k posypové soli kvůli dlouhodobému náledí rozhodlo vrátit. Solit umožnil například Hamburk, který krátkodobé pozastavení zákazu do 13. února zdůvodnil upřednostněním ochrany životů a zdraví lidí.

