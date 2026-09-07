Požár v centru Berlína, prostřižený plot. Němci vyšetřují nové útoky na rozvodny

V noci na pondělí vypukl požár na staveništi v centru Berlína, nedaleko Postupimského náměstí. Rozšířil se na rozvodnu. Příčina vzniku požáru zatím není jasná, podle mluvčího provozovatele sítě 50Hertz však první poznatky nasvědčují tomu, že mohlo jít o technickou závadu.
Agentura DPA uvedla, že v souvislosti s požárem přestalo fungovat 90 semaforů v okolí rozvodny. Některé už jsou opět v provozu.
Ve Wuppertalu policie podniká zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. Informovala o tom agentura DPA s tím, že není jasné, zda jde o muže hledaného kvůli sérii nedávných sabotáží v rozvodnách elektřiny.
Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že zásah začal již dopoledne a že souvisí s pátráním. Podrobnosti ale sdělit odmítl. Německá policie několik dní pátrá po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu na západě Německa, kterého ministr vnitra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Ten se k sabotážím přihlásil v dopisech.
Policie ve Wuppertalu uvedla, že u elektrické stanice v nedalekém Remscheidu si svědci všimli podezřelého člověka s batohem. Není ale jasné, zda to mohl být hledaný muž. „To zjistíme, až tuto osobu najdeme, což se zatím nestalo,“ řekl mluvčí wuppertalské policie.
Pondělního zásahu se účastní i policejní vrtulník, který krouží nad oblastí mezi Remscheidem a Wuppertalem. Podle DPA se v pondělí velký policejní zásah konal i u elektrické stanice ve Weselu severně od Düsseldorfu a Wuppertalu.
V neděli večer objevili policisté v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko prostřižený bezpečnostní plot u rozvodny ve Weselu.
Média spekulují o souvislosti případů s několika sabotážemi na elektrických stanicích z minulého týdne. Před týdnem v úterý se terčem sabotáže stala rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, následovaly útoky na elektrické stanice v Bergheimu a Dormagenu na západě Německa.
Celkem 21 podomácku vyrobených výbušných zařízení, která měla podle policie způsobit zkrat, našli vyšetřovatelé také na dvou místech na východě Saska.