Požár v centru Berlína, prostřižený plot. Němci vyšetřují nové útoky na rozvodny

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  15:33aktualizováno  15:54
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V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026)

V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026) | foto: Reuters

V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026)
V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026)
Německá policie řeší nález podezřelého předmětu v blízkosti rozvodny v...
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Německá policie vyšetřuje noční požár elektrické stanice v centru Berlína. Zároveň podniká rozsáhlý zásah u elektrické stanice ve Wuppertalu na západě země. Německé úřady minulý týden zaznamenaly několik útoků na rozvodny elektřiny, které vyšetřují jako sabotáž. V této souvislosti zatím neúspěšně pátrají po muži, který se k činům přihlásil v dopisech.

V noci na pondělí vypukl požár na staveništi v centru Berlína, nedaleko Postupimského náměstí. Rozšířil se na rozvodnu. Příčina vzniku požáru zatím není jasná, podle mluvčího provozovatele sítě 50Hertz však první poznatky nasvědčují tomu, že mohlo jít o technickou závadu.

Agentura DPA uvedla, že v souvislosti s požárem přestalo fungovat 90 semaforů v okolí rozvodny. Některé už jsou opět v provozu.

Ve Wuppertalu policie podniká zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. Informovala o tom agentura DPA s tím, že není jasné, zda jde o muže hledaného kvůli sérii nedávných sabotáží v rozvodnách elektřiny.

Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že zásah začal již dopoledne a že souvisí s pátráním. Podrobnosti ale sdělit odmítl. Německá policie několik dní pátrá po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu na západě Německa, kterého ministr vnitra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Ten se k sabotážím přihlásil v dopisech.

Policie ve Wuppertalu uvedla, že u elektrické stanice v nedalekém Remscheidu si svědci všimli podezřelého člověka s batohem. Není ale jasné, zda to mohl být hledaný muž. „To zjistíme, až tuto osobu najdeme, což se zatím nestalo,“ řekl mluvčí wuppertalské policie.

Pondělního zásahu se účastní i policejní vrtulník, který krouží nad oblastí mezi Remscheidem a Wuppertalem. Podle DPA se v pondělí velký policejní zásah konal i u elektrické stanice ve Weselu severně od Düsseldorfu a Wuppertalu.

V neděli večer objevili policisté v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko prostřižený bezpečnostní plot u rozvodny ve Weselu.

Média spekulují o souvislosti případů s několika sabotážemi na elektrických stanicích z minulého týdne. Před týdnem v úterý se terčem sabotáže stala rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, následovaly útoky na elektrické stanice v Bergheimu a Dormagenu na západě Německa.

Celkem 21 podomácku vyrobených výbušných zařízení, která měla podle policie způsobit zkrat, našli vyšetřovatelé také na dvou místech na východě Saska.

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