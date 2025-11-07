Propalestinští aktivisté v Berlíně protestovali v budově televize, odmítali odejít

Autor:
  15:13aktualizováno  15:13
Propalestinští aktivisté v pátek demonstrovali v budově veřejnoprávní stanice ZDF v Berlíně. Na místě skandovali protiizraelská hesla a odmítali odejít. Proti výtržníkům musela zasáhnout policie, která je vyvedla ven.
Propalestinští demonstranti protestují před budovou ZDF v Berlíně. (7....

Propalestinští demonstranti protestují před budovou ZDF v Berlíně. (7. listopadu 2025 | foto: CTK / DPA / Sebastian Gollnow ČTK

Propalestinští demonstranti protestují před budovou ZDF v Berlíně. (7....
Přes padesát tisíc lidí přišlo podle policie na demonstraci na podporu...
Přes padesát tisíc lidí přišlo podle policie na demonstraci na podporu...
Přes padesát tisíc lidí přišlo podle policie na demonstraci na podporu...
24 fotografií

Akce se zúčastnilo patnáct propalestinských aktivistů. Skupina v poledne vtrhla do veřejně přístupné části budovy ZDF a odmítala ji opustit. Zaměstnanci stanice proto na místo přivolali policii.

Ani té se nejdříve nedařilo protestující přesvědčit k odchodu, nakonec se ale nechali vyvést ven. Tam pokračovali v demonstraci, na které skandovali hesla a rozdávali letáky. Tato událost proběhla pokojně.

„Naše poplatky za rozhlas a televizi platí vaše platy, ale neslouží lidu, nýbrž zájmům vládnoucích. Místo toho, aby německá média činila německé politiky odpovědnými za jejich spoluvinu na izraelské genocidě, snaží se prostřednictvím lží, nenávistných kampaní a cenzury vytvořit konsenzus pro válečné zločiny,“ stálo na jednom z letáků.

Televize podle listu Frankfurter Allgemeine nevznesla obvinění z neoprávněného vniknutí, takže policie nebude aktivisty vyšetřovat.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.