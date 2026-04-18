„Chceme si vzít příklad z velmi čisté Kodaně,“ říká berlínská senátorka pro hospodářství za sociální demokraty (SPD) Franziska Giffeyová. „Kdo zahodí odpadek na ulici, zahazuje tím i kousek úcty k našemu městu. A to nejde,“ cituje senátorku německý bulvární deník Bild.
Nová legislativa má s problémem znečištění pomoct. Od letošního léta plánuje zavedení systému BerlinPay, který odmění turisty za ekologicky šetrné chování. Web turistické agentury Visit Berlin uvádí, že letos se iniciativa zaměří na vodní turistiku. Město je protkáno řekami Spréva a Havola.
„Zodpovědné chování zviditelňujeme a odměňujeme. Ti, kteří se chovají zodpovědně na vodě a v jejím okolí – například sběrem odpadků, zkrášlováním okolí nebo podporou sociálních projektů – dostanou od zúčastněných partnerů drobné benefity, poukázky nebo speciální zážitky,“ píše web agentury. Projekt je však stále v počáteční fázi a hledá sponzory.
Agentura hledá zástupce z řad firem, restaurací, hotelů a vzdělávacích institucí, které souvisí s vodními plochami Berlína. Zatím získané sponzory nezveřejnila, a to ani na žádost německé tiskové agentury DPA. Ta uvedla, že kompletní program iniciativy bude oficiálně představen v polovině května.
Zvýšení pokut a šerifové proti odpadkům
Německá metropole se přitom dlouhodobě snaží o snížení míry znečištění. Koalice SPD a konzervativní unie CDU/CSU loni schválila zvýšení pokut za pohozené odpadky. Například odhozený jednorázový kelímek může být potrestán peněžitým trestem až 250 eur (přes 6000 korun), nesebrané psí exkrementy kolem 80 eur (asi 2000 korun).
„Pokud se nám podaří udělat Berlín čistším a příjemnějším místem k životu, bude to vnímáno i na mezinárodní úrovni a přiláká do Berlína turisty ještě silněji,“ řekl k celé záležitosti deníku Bild primátor hlavního města Kai Wegner, zástupce křesťanských demokratů (CDU).
Všech dvanáct berlínských městských částí v nadcházejících týdnech rovněž navýší počet tzv. „odpadkových šerifů“ na celkem 68 – ti budou postihovat menší přestupky, jako je odhození cigaretových nedopalků a igelitových sáčků.
Navíc se spekuluje o dani z obalů. Tu zavedl například Freiburg a od července ji zavede i nedaleká Postupim, kde za kávu v jednorázovém kelímku od léta zaplatí obyvatelé 50 centů navíc. Strana zelených a sociální demokraté mají daň ve svých volebních programech a rada starostů městských částí na ni trvá. Slibují si příjmy ve výši 20 až 30 milionů euro.
Kodaňský model
Inspiraci Berlín našel v dánském hlavním městě Kodani. Projekt CopenPay tam funguje od roku 2024 a zahrnuje benefity jako oběd zdarma, cestu lodí zdarma, pronájem kola zdarma a různé zvýhodněné vstupy. Pro zisk těchto výhod stačí využít cyklodopravu, přijet do metropole vlakem nebo se zapojit do aktivit – buď úklidu, nebo udržování městských zahrad.
Během čtyřtýdenního pilotního provozu vzrostl počet půjčených kol o 29 procent a lidé sesbírali tuny odpadu, uvedla organizace Wonderful Copenhagen. Na konci loňského roku spustila Kodaň globální projekt DestinationPay, který vychází z existujícího modelu a nabízí spolupráci ostatním městům, která by o iniciativu měla zájem.
Podle dostupných informací Berlín s Kodaní spolupracuje. Portálu Reisereporter to v prosinci řekl Christian Tänzler z cestovní agentury Visit Berlin.
16. dubna 2016