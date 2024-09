Braniborsko volí. Může zpečetit osud SPD a Scholze, favoritem je AfD

Braniborsko je tradiční baštou sociální demokracie. Od vzniku této východoněmecké spolkové země po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990 tady nevládl člen žádné jiné politické strany než SPD. Letos poprvé by ovšem v zemských volbách strana nemusela zvítězit. V předvolebních průzkumech se v posledních týdnech na prvním místě stabilně drží AfD, označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu.

Ve volbách v dalších dvou východoněmeckých spolkových zemích Sasku a Durynsku, jež se konaly 1. září, dosáhla AfD výrazných úspěchů. Získala přes 30 procent hlasů a v Durynsku dokonce suverénně zvítězila. Zhruba v té době začala braniborská sociální demokracie náskok AfD v průzkumech stahovat.

Podle sondáže agentury INSA z tohoto týdne by AfD mohla získat 28 procent hlasů a SPD 25 procent. Na třetím místě by skončila konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) s 16 procenty a na čtvrtém se 14 procenty nová strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která kombinuje levicovou hospodářskou a sociální politiku s odmítavým postojem k imigraci. Žádná jiná strana by se podle průzkumu už do braniborského sněmu nedostala. Pod pětiprocentní hranicí by skončili Zelení, postkomunistická Levice i liberálové ze Svobodné demokratické strany (FDP).

V Postupimi se AfD o kampaň nepokouší

Zelení a FDP jsou součástí celoněmecké vlády kancléře Scholze, která v posledních týdnech v průzkumech dosahuje stále nižší a nižší oblíbenosti. Právě oslabení těchto stran by však mohlo podle politologů paradoxně ještě zabránit ve vítězství AfD. Voliči Zelených a svobodných demokratů by se totiž nakonec u volebních uren mohli rozhodnout, že raději podpoří sociální demokraty, než aby jejich hlas propadl, a oni tak nepřímo pomohli AfD.

Ta má v Braniborsku nejsilnější pozici v okresech u hranic s Polskem – ve volbách před pěti lety ovládla obvody v okolí Chotěbuzi, Frankfurtu nad Odrou či Prenzlau. Sociální demokraté jsou naopak silní v západní polovině spolkové země a především v okolí Berlína, jež němečtí sociologové označují kvůli vyšší životní úrovni za „špekový pás“. V centru braniborské metropole Postupimi, která těsně přiléhá k Berlínu, se AfD o kampaň ani nesnaží. Vidět jsou zde plakáty SPD, CDU, FDP i Zelených, poutače s kandidáty AfD, již braniborská kontrarozvědka eviduje jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, ale zcela chybí.

Naopak sociální demokrat Woidke je vidět na každém rohu. „Kdo chce Woidkeho, volí SPD,“ stojí na jednom z nich v parku nedaleko monumentálního kostela svatého Mikuláše. Zemský premiér už avizoval, že pokud jeho strana v nedělních volbách nezvítězí, neusedne už v čele zemské vlády, i kdyby se podařilo sestavit koalici v čele s jeho stranou.

AfD: „Kdo volí Woidkeho, volí Scholze“

Snaha distancovat se od nepopulární Scholzovy vlády je přitom u braniborských sociálních demokratů velká. Na rozdíl od jiných předsedů celostátních stran kancléř do Braniborska, kde má sám trvalé bydliště, nepřijel na předvolební mítinky.

Dalším dokladem toho, že sociální demokraté chtějí odvést pozornost od výkonu své vlády v Berlíně, je případ plakátu, který nechala vylepit politická konkurence. Na první pohled se tváří jako volební plakát SPD, je na něm ale nápis „Kdo volí Woidkeho, volí Scholze“. Poté, co se v Postupimi objevil, žádali socialisté urychleně o jeho odstranění a hrozili i žalobou. „Není žádným tajemstvím, že spolková politika se nyní netěší velké oblibě,“ připustila také sociální demokratka a spolková ministryně pro bydlení a výstavbu Klara Geywitzová.

Předvolební plakát SPD v Braniborsku v Koenigs Wusterhausenu (16. září 2024)

SPD ještě můžou pomoct povodně

Nečekané politické body by mohly Woidkemu a SPD přinést ještě záplavy. Povodňová vlna se do Braniborska dostala po Odře z Česka a Polska, připravovala se na ni pohraniční města Frankfurt nad Odrou, Eisenhüttenstadt či vesnice Ratzdorf, již silně poničily povodně z roku 1997. Pokud se podaří krizovou situaci dobře zvládnout, mohli by se někteří voliči v baštách AfD nakonec přece jen přiklonit na stranu současné zemské vlády.

Mohlo by se zdát, že volby ve spolkové zemi s 2,5 miliony obyvatel nemohou mít na Německo s více než 83 miliony obyvatel zásadní vliv. Opak je ale pravdou. Braniborské volby by totiž mohly rozhodnout o osudu současného kancléře Scholze.

Nedávné volby v Sasku a Durynsku dopadly pro SPD fiaskem. V Durynsku získala jen 6,1 procenta hlasů, což je její nejhorší výsledek v zemských volbách od vzniku spolkové republiky v roce 1949. V Sasku získali sociální demokraté 7,3 procenta. Bruselský web Politico po volbách psal o „dalším hřebíčku do politické rakve Olafa Scholze“. Pokud by socialisté nedosáhli dobrého výsledku ani v Braniborsku, mohl by to být pro Scholze hřebíček poslední. Už nyní se totiž ozývají hlasy, které volají po tom, aby místo něj za sociální demokraty v celoněmeckých volbách příští rok v září kandidoval na kancléře někdo jiný.