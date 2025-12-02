Nákladní vůz s municí bundeswehru nechal řidič bez dozoru přes noc na odstavném parkovišti v průmyslové zóně u Burgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Krádež byla odhalena až následující den po příjezdu kamionu do nedalekých kasáren.
Vojáci zjistili, že zmizelo 10 000 nábojů do pistolí a 9900 cvičných slepých nábojů do útočných pušek.
Ministerstvo obrany označilo krádež za „relevantní bezpečnostní incident“. Podle něj soukromá firma, která měla smlouvu s bundeswehrem na převoz zbraní a munice, zanedbala své povinnosti.
Der Spiegel napsal, že armáda nepovažuje za pravděpodobné, že by munici někdo ukradl náhodně, tedy aniž by předem tušil, co vůz převáží. Spíše se domnívá, že pachatelé transport sledovali a při neplánované zastávce v Burgu využili příležitosti.