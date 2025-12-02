Německé armádě při převozu ukradli z náklaďáku téměř 20 tisíc kusů munice

  12:19aktualizováno  12:19
Téměř 20 tisíc kusů munice, která patřila německé armádě, ukradli tento týden neznámí pachatelé z nákladního vozu, jenž ji převážel. Informoval o tom časopis Der Spiegel, kterému to potvrdilo ministerstvo obrany. Podle prvotního vyšetřování civilní firma, jež byla na převoz najatá, nechala kamion stát na parkovišti přes noc bez ostrahy.
Voják provádí technickou kontrolu vozidel během vojenského cvičení u...

Voják provádí technickou kontrolu vozidel během vojenského cvičení u Weisskeisselu. (6. září 2025) | foto: CTK / imago stock&people / Florian Gaertner ČTK

Vojenské vozidlo německého Bundeswehru při cvičení v Bavorsku. Kvůli...
Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku. (17. října 2022)
Německo zahájilo rozmisťování svých vojáků v Litvě, kde vznikne vojenská...
Voják provádí technickou kontrolu vozidel během vojenského cvičení u...
Nákladní vůz s municí bundeswehru nechal řidič bez dozoru přes noc na odstavném parkovišti v průmyslové zóně u Burgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Krádež byla odhalena až následující den po příjezdu kamionu do nedalekých kasáren.

Vojáci zjistili, že zmizelo 10 000 nábojů do pistolí a 9900 cvičných slepých nábojů do útočných pušek.

Ministerstvo obrany označilo krádež za „relevantní bezpečnostní incident“. Podle něj soukromá firma, která měla smlouvu s bundeswehrem na převoz zbraní a munice, zanedbala své povinnosti.

Der Spiegel napsal, že armáda nepovažuje za pravděpodobné, že by munici někdo ukradl náhodně, tedy aniž by předem tušil, co vůz převáží. Spíše se domnívá, že pachatelé transport sledovali a při neplánované zastávce v Burgu využili příležitosti.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

