Německo by podle odborníků mohlo začít uvolňovat opatření. Vláda by mohla otevřít školy a restaurace

Berlín Německo by mohlo začít s uvolňováním některých opatření, která země zavedla v souvislosti s šířením koronaviru. Vláda spolkové republiky by například mohla znovuotevřít školy, obchody a restaurace, pokud zároveň dohlédne na dodržování hygienických předpisů a bezpečných rozestupů. Vyplývá to ze studie německé akademie věd Leopoldina, která byla v pondělí zveřejněna a kterou při uvolňování opatření hodlá zohlednit německá kancléřka Angela Merkelová.

V Itálii počet zemřelých po nákaze koronavirem překročil 20 tisíc. V Německu je přes 120 tisíc případů nákazy Akademie v 19stránkovém dokumentu zároveň doporučuje, aby Němci na veřejnosti nosili roušky. „Každý občan by měl do budoucna mít podobnou ochranu nosu a úst a nosit ji pokaždé, když nelze dodržovat pravidla společenského odstupu,“ citoval magazín Spiegel vedoucího instituce Geralda Hauga.

Německá vláda také může postupně otevřít své úřady. Omezení týkající se cestování a pořádání veřejných akcí by však měla být zrušena velmi pozvolna. Otevření škol by se mělo týkat hlavně těch pro starší děti a dospívající. U dětí z mateřských škol totiž nelze zaručit, že budou dodržovat bezpečnostní opatření či rozestupy. ‚Inovační prémie.‘ Některé německé automobilky navrhují státní příspěvek na auta Současná opatření v Německu platí do 19. dubna. Jejich případné uvolnění či prodloužení projedná Merkelová s ministerskými předsedy jednotlivých spolkových zemí tuto středu. „Za každou cenu se musíme vyhnout druhé vlně nákazy,“ domnívá se Haug. Německo má nyní přes 126.000 nakažených, onemocnění covid-19 podlehlo bezmála 3000 lidí.