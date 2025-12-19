Cášský Pelicot. Muž znásilňoval omámenou manželku a vše natáčel, dostal 8,5 roku

Na osm a půl roku poslal v pátek německý soud do vězení muže, který mnohokrát omámil svou manželku, následně ji sexuálně zneužíval a vše natáčel. Jednašedesátiletého muže ze západoněmeckých Cách, kterému média přezdívají cášský Pelicot podle podobného případu z Francie, shledal soudce vinným ze znásilnění a těžkého ublížení na zdraví.
Muž z německých Cách mnohokrát omámil svou manželku, následně ji sexuálně zneužíval a vše natáčel. Soud ho poslal do vězení. (19. prosince 2025) | foto: ČTK

Podle obžaloby Fernando P., který pochází ze Španělska, svou manželku v letech 2018 až 2024 uspával ve společném bytě sedativy a následně znásilňoval. Záběry, které při tom pořizoval, dál šířil na internetu. Právě uživatelé jednoho z fór, na která videa nahrál, na případ upozornili policii. Žalobci žádali, aby soud muži uložil desetiletý trest vězení. Nakonec dostal trest osmi a půl roku za mřížemi.

Případ z Cách vyvolal pozornost mimo jiné kvůli podobnosti s mediálně sledovaným případem Gisèle Pelicotové, za jejíž znásilňování poslal soud před rokem jejího manžela Dominica Pelicota na dvacet let do vězení. Pelicotovou její muž téměř deset let omamoval prášky na spaní a znásilňoval. Na internetu ji navíc nabízel dalším mužům. Řada z nich rovněž neunikla trestu za znásilnění, dostali od tří do patnácti let.

Proces v Cáchách se na rozdíl od toho ve Francii odehrál ze značné části za zavřenými dveřmi, a to ve snaze ochránit oběť. Pelicotová naopak trvala na tom, aby byl proces veřejný, a odmítla anonymitu se slovy, že hanbu mají cítit muži, kteří ji znásilnili. Ve Francii i za jejími hranicemi se stala feministickou ikonou.

