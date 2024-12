Dělník z Česka tisíckrát sexuálně napadl dceru, než ho pohnala k soudu v Berlíně

Berlínský zemský soud případ muže, který žije od roku 2012 v Berlíně a živí se jako stavební dělník, začal projednávat. Čelí obviněním z více než tisícovky sexuálních útoků, uvedla německá média Die Zeit a B.Z.

K trestným činům docházelo podle obžaloby v období od května 2015 do června 2024. Muž je obviněn celkem z 1059 sexuálních útoků. Jeho dcera je v procesu spolužalobkyní.

Sedmačtyřicetiletý muž obvinění před berlínským zemským soudem popřel. S dcerou byli podle jeho vyjádření „od jejích 18. narozenin partnery, sex byl dobrovolný“, vysvětlil otec.

Podle obžaloby otec ignoroval dceřino vyjádření nesouhlasu a opakovaně si vynucoval sexuální akty. Vyhrožoval buď vlastní sebevraždou, pokud dívka „nebude spolupracovat“, nebo zveřejněním intimních nahrávek.

„Od září 2015 až do dosažení plnoletosti svědkyně docházelo k sexuálním aktům nejméně jednou denně - obvykle večer,“ uvádí se podle týdeníku Die Zeit v obžalobě. Během prvního měsíce dívka odpor vyjadřovala, později už podle soudu „rezignovala“.

Když si dcera v létě roku 2024 našla nového přítele, muž se přiznal, že žárlil. „Žárlil jsem, to přiznávám,“ řekl dnes před soudem a zároveň uvedl, že to celé „byla to obrovská chyba“, do které se nikdy neměl zaplést. V porovnání s jeho dalšími vyjádřeními před soudem, ale podle deníku B.Z. tato věta zněla jako připravená od obhajoby.

Muž u soudu tvrdil, že není dívčiným biologickým otcem. „Nemůžu být jejím otcem, protože jsem si vždycky dával pozor,“ řekl podle bulvárního deníku B.Z. V rodném listě je však zapsán jako otec mladé ženy.

Od 25. června je muž identifikovaný jako Martin H. ve vazbě v Berlíně. Jeho posledním místem pobytu byla ubytovna v Hellersdorfu, kde žil se dvěma syny a dcerou z předchozího vztahu.

V rámci procesu je naplánováno dalších šest jednacích dnů. Očekává se, že soud bude pokračovat 11. prosince. Rozsudek by mohl být vynesen 10. února 2025.