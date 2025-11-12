Generální spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe uvedlo, že jej úřady zadržely na dálnici A17, která je pokračováním české D8 a vede z Prahy do Drážďan.
Policie muže identifikuje jako Burhána K. Narodil se v Libanonu. V srpnu 2025 do Berlína dovezl dalšímu trestně stíhanému muži, který je znám jako Vaíl F. M., automatickou pušku, osm pistolí značky Glock a 600 nábojů. Vaíl F. M. je jedním ze členů Hamásu zadržených v říjnu.
„Zbraně a munice byly zajištěny při zadržení Vaíla F. M. 1. října 2025,“ uvedla prokuratura. Podle ní měly sloužit k přípravě „vražedných útoků Hamásu na izraelská nebo židovská zařízení v Německu a Evropě“.
Na počátku října generální státní zastupitelství v Karlsruhe informovalo, že zadrželo v Berlíně tři muže kvůli podezření z příprav teroristických útoků a ze členství v teroristické organizaci Hamás. Všichni tři jsou ve vazbě.
Čelí rovněž obvinění, že sháněli zbraně pro útoky na židovské či izraelské cíle. Mezi trojicí obviněných je 36letý německý občan, který se narodil v Libanonu, 44letý německý občan narozený v Sýrii a 43letý muž narozený v Libanonu, jehož občanství nebylo na počátku října známé.
Hamás v říjnu popřel, že by měl s trojicí zadržených mužů něco společného. Teroristické hnutí zdůraznilo, že jeho boj proti Izraeli se omezuje výhradně na Palestinu. Izraelská tajná služba Mosad uvedla, že se podílela na jejich chycení.
V úterý zadržený Burhán K. bude podle státního zastupitelství ještě ve středu předveden před vyšetřujícího soudce, který rozhodne o vydání zatykače a o uvalení vazby. V souvislosti s případem dánská policie v Kodani a jejím okolí prohledala objekty spojené se zadrženým mužem a jedním dalším obviněným v případu.
Minulý týden rakouská tajná služba DSN informovala, že v souvislosti s případem tří zadržených v Německu z počátku října našla ve skladišti ve Vídni ukryté zbraně - pět pistolí a deset zásobníků. „Skrýš zbraní připisujeme zahraničně operativním strukturám teroristického sdružení Hamás,“ uvedla DSN. V Londýně následně policie zadržela 39letého Brita, který podle ní jako člen Hamásu převážel zbraně do rakouské metropole a tam je ukrýval. Podle DSN bude vydán do Německa.