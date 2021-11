Německo v pátek s účinností od neděle zařadí Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí. České tiskové kanceláři to řekl velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Komplikace to bude znamenat především pro neočkované. Ti budou muset na deset dní do karantény, pro jejíž předčasné ukončení po pěti dnech je nutný negativní test.