Německo po třech letech obnovilo deportace do Afghánistánu

Německo znovu začalo s vyhošťováním do Afghánistánu, oznámil mluvčí spolkové vlády. Jedná se o afghánské občany, kteří byli v Německu odsouzeni a nemají tak právo k pobytu. Děje se tak to poprvé od roku 2021, kdy se v zemi po odchodu západních sil vrátilo k moci islamistické hnutí Tálibán. Podle německých médií první letadlo s 28 deportovanými odstartovalo časně ráno z Lipska směrem do Kábulu.