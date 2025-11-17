Spor ve vládní koalici vyvolala otázka, zda by si mělo Německo kromě zločinů nacistů a komunistů stejně připomínat také koloniální násilí.
„Spolková republika Německo nese trvalou odpovědnost za zpracování zločinů spáchaných ve 20. století státem a za připomínání jejich obětí,“ uvedl státní ministr kultury a médií Wolfram Weimer. „Památná místa a místa vzpomínání jsou přitom ústředním pilířem našeho demokratického sebepojetí,“ dodal.
Nová koncepce, kterou ve středu vláda přijala, se věnuje připomínání nacistické diktatury v letech 1933 až 1945 a zločinů spáchaným komunistickým režimem bývalé Německé demokratické republiky (NDR) v letech 1949 až 1989. Vznikla v reakci na to, že se stále zvětšuje časový odstup, že se mění německá společnost, ale i v reakci na digitalizaci a rostoucí počet útoků na památníky. Vandalismus a útoky obzvlášť na místa připomínající zločiny nacistů nabraly podle koncepce v poslední době „děsivých rozměrů“. „Důležité je, aby zůstala zachována politická a odborná nezávislost,“ uvedl Weimer.
Jako zásadní problém vnímá koncepce to, že ubývá pamětníků. Chce proto mnohem více spoléhat na digitalizaci, očití svědci by k mladým lidem mohli promlouvat i jako hologramy.
Ústřední roli v koncepci hraje připomínání holokaustu a jeho obětí, tedy vyvraždění šesti milionů Židů nacisty za druhé světové války. Za centrální dokument označuje také připomínání diktatury Sjednocené socialistické strany Německa (SED) ve východním Německu, přičemž zdůrazňuje, že obě diktatury nelze srovnávat.
Spor v koalici konzervativní unie CDU/CSU, jejímž je Weimer členem, a sociální demokracie (SPD) vyvolalo téma německých koloniálních dějin. Weimerova předchůdkyně Claudia Rothová, členka strany Zelených, chtěla do koncepce prosadit i připomínání německých zločinů v koloniích před první světovou válkou.
Nový státní ministr Weimer to odmítl, za což si vysloužil kritiku i od některých historiků. Později uvedl, že chce pro koloniální dějiny vypracovat samostatnou koncepci. Německo mělo několik kolonií především v Africe, součástí jeho říše byla mimo jiné dnešní Namibie, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Kamerun či Togo.
Například předseda německé Ústřední rady Židů Josef Schuster ocenil, že koncepce se „vzhledem k aktuálním výzvám a ohrožení židovského života znovu bujícím antisemitismem“ soustředí na holokaust. Zmocněnkyně Spolkového sněmu pro oběti diktatury SED Evelyn Zupkeová uvedla, že síť míst upomínajících na zločiny diktátorských režimů ve 20. století jsou „demokratickou infrastrukturou“, a mělo by se jim proto finančně dostat stejné pozornosti jako „železnici, silnicím a mostům“, do jejichž oprav chce německá vláda ze zvláštního fondu investovat stovky miliard eur.