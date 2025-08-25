„Mají tu imigrační problém.“ Američan se v Drážďanech zastal žen, pořezali mu obličej

Autor:
  13:47aktualizováno  13:47
Dva muži, z nichž jeden byl údajně syrského původu, v neděli v Drážďanech zaútočili na jednadvacetiletého Američana Johna Rudata. Ten se v tramvaji zastal žen, které migranti obtěžovali. Těžce jej zranili nožem na tváři, musel kvůli tomu do nemocnice. Rudat uvádí, že to je důkaz imigračního problému Německa.

Tramvaj v Drážďanech (ilustrační foto) | foto: ČTK

Saská policie uvedla, že dva muži obtěžovali skupinu žen. Rudat zasáhl a jeden z pachatelů ho následně pořezal. Spolu se svým kumpánem pak uprchl.

Rudata odvezla sanitka do nemocnice. „Americký občan utrpěl mnohočetné řezné rány nožem v obličeji,“ řekl bulvárnímu listu Bild policejní mluvčí Thomas Geithner.

Policie zadržela jednoho z podezřelých, jednadvacetiletého Syřana jménem Madžíd A. Podle Bildu napadl Američana pěstmi, byl to však jeho kolega, který je stále na útěku, kdo jej pořezal.

Strážci zákona ale podezřelého muže později propustili s tím, že nemají dostatek důkazů, aby jej mohli s útokem v tramvaji spojit. Bild dodává, že muž byl přitom údajně už dříve v hledáčku policie za těžké ublížení na zdraví, loupež a nelegální vstup do země.

Rudat zveřejnil video z nemocnice, na kterém je vidět se zafačovaným obličejem. „Pokud si vy všichni nemyslíte, že Evropa má imigrační problém, speciálně Německo, nechte mě sdílet s vámi nějaké vědomosti,“ řekl.

Američan následně uvedl, že policie muže, který napadl ženy v tramvaji, propustila, protože není občanem Německa ani občanem EU. „Je to nelegální (imigrant), drogový dealer, který je tu populární, obzvláště u policie. Není to poprvé, co ten muž zaútočil na ženy,“ tvrdí Rudat. Není jisté, kde k takové informaci přišel a zda je pravdivá.

„Pokud to mohou udělat lidem v Německu, a pak za dvanáct hodin být propuštěni, kde je zákon? Kde jsou struktury?“ dodal mladý Američan, který na svém instagramovém profilu též povzbuzuje, aby se lidí „nikdy neotáčeli zády k zneužívání“.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.