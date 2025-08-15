Policie v Německu vyšetřuje ženu, která rušila dronem čápy. Sletěl jí do hnízda

Žena v Německu nedaleko města Lüneburg úmyslně navedla dron k hnízdu chráněných čápů. Zařízení jí nakonec do ptačího příbytku spadlo a zvířata při tom vyrušila natolik, že na několik dní odletěli. Teď kvůli podezření z porušení zákona o ochraně přírody čelí vyšetřování, informovala agentura DPA.

ilustrační snímek | foto: JSF ABB

Žena podle policie čápy rušila pomocí bezpilotního letounu na přelomu května a června. První výslechy ukázaly, že místní obyvatelé ženu vyzývali, aby čápy nechala na pokoji. Její dron ale nakonec spadl přímo do hnízda, odkud ho teprve na začátku tohoto týdne odstranili pracovníci úřadu pro ochranu přírody.

Zvířata poté na několik dní hnízdo opustila. V pondělí 11. srpna ochránci přírody dron z hnízda vyjmuli a zařízení následně zajistila policie.

Vyšetřovatelé nyní mimo jiné zjišťují, zda stroj neznemožnil rozmnožování ptáků. Lüneburg leží ve spolkové zemi Dolní Sasko přibližně 50 kilometrů jihovýchodně od Hamburku.

