Německý plán pro energetiku s Ruskem nepočítá. Vicekancléř Habeck popisuje novou strategii, zahrnuje i Česko

Lídr německých Zelených Robert Habeck v Berlíně po vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu. (27. května 2019) | foto: Reuters

Rozhovor

Prodloužit provoz jaderných elektráren by podle německého vicekancléře a ministra hospodářství Roberta Habecka nebylo řešením. Vyžadovaly by prý modernizaci, s tím související náklady by mohly být využity na další rozvoj větrných a slunečních elektráren.