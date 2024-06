Essen se chystá na sjezd AfD. Čeká až 100 tisíc odpůrců, vyvěsil duhové vlajky

Do německého Essenu by o víkendu mohlo přijet až sto tisíc lidí na demonstrace proti sjezdu Alternativy pro Německo (AfD). Uvedlo to ministerstvo vnitra spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a stejný počet očekávají i pořadatelé těchto akcí. Strana, jež je kvůli podezření z krajně pravicových aktivit v hledáčku německé civilní kontrarozvědky, si zvolí nové vedení.