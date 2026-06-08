Žádná nová stíhačka nebude, shodli se Macron s Merzem. Vývoj stál miliardy eur

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  17:45aktualizováno  17:45
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Nová evropská stíhačka, jejíž vývoj stál miliardy eur, nakonec nevznikne. Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron totiž došli k tomu, že se firmy Dassault a Airbus nejsou schopné na její konstrukci dohodnout. V pondělí to napsala agentura DPA s odvoláním na německé vládní kruhy.
Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a britský...

Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer (13. února 2026) | foto: Reuters

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Projekt společné stíhačky Berlín a Paříž spustily v roce 2017 jako stěžejní evropský zbrojní program. Ke spolupráci se později připojilo i Španělsko. Plánovaný stroj šesté generace měl od roku 2040 nahradit francouzské stíhačky Rafale a bitevník Eurofighter, na jehož vývoji a výrobě se vedle Německa a Španělska podílely také Velká Británie a Itálie.

Projekt opakovaně provázely komplikace a neshody týkající se jednotlivých kompetencí, technologií a rozdělení činností. Koncem roku 2022 se sice dvojice hlavních firem dohodla na jeho pokračování, spory to však neukončilo. Letos v únoru pak Merz smysl vývoje evropské stíhačky šesté generace zpochybnil, stejně jako to, zda bude vůbec pilotovaná stíhačka v budoucnu potřebná.

Celkové náklady na vývoj se odhadovaly na zhruba 100 miliard eur (asi 2,4 bilionu korun).

Agentura Reuters s odvoláním na německé činitele uvedla, že se Macron s Merzem shodli na tom, že země zapojené do projektu známého zkráceně jako FCAS budou pokračovat ve vývoji souvisejícího dronového systému a datové sítě.

Agentura DPA konec projektu hodnotí jako politicky tvrdou porážku a v případě Macrona osobně i selhání, protože byl jedním ze spoluiniciátorů projektu.

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