Francie a Německo zahájily spolupráci na jaderném odstrašení leteckým cvičením

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  18:02aktualizováno  18:02
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Můžeme jaderně chránit Evropu, rozhodne však jen prezident Francie, řekl Macron.

Můžeme jaderně chránit Evropu, rozhodne však jen prezident Francie, řekl Macron. | foto: Reuters

Německý kancléř Friedrich Merz (8. července 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron na základně francouzských jaderných...
Německý kancléř Friedrich Merz vystupuje na tiskové konferenci v Berlíně. (3....
Francouzský prezident Emmanuel Macron na základně francouzských jaderných...
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Francie a Německo uvedly ve čtvrtek leteckým cvičením poprvé do praxe dříve ohlášenou spolupráci na jaderném odstrašení. Uvedlo to německé letectvo.

Německo, které vlastní jaderné zbraně nemá, chce pro obranu využít francouzský nukleární arzenál. Manévry, při kterých dvě francouzské stíhačky Rafale a dva německé stroje Eurofighter zkoušely tankování za letu z francouzského letadla, se konaly těsně před dnešním setkáním německého kancléře Friedricha Merze s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a před pátečním společným zasedáním vlád obou zemí.

V pátek, kdy rovněž zasedne francouzsko-německá obranná rada, se bude konat druhá část cvičení. Na letecké základně Nörvenich u západoněmeckého Kolína nad Rýnem si němečtí a francouzští vojáci vyzkouší společnou údržbu letadel.

Nynější cvičení je považováno za praktický počátek jaderného partnerství mezi Francií a Německem. DPA s odvoláním na zdroje v německé vládě napsala, že se očekává, že obranná rada v pátek učiní další krok, a to souhlas s první účastí německých vojáků na francouzských podzimních nukleárních manévrech.

Macron a Merz se letos v březnu dohodli na obranném partnerství, jehož páteří bude francouzský jaderný arzenál. Německo takovou možnost vnímá jako alternativu k americkému jadernému deštníku. Macron už dříve nabídl evropským zemím možnost opřít se o francouzské jaderné odstrašení s cílem posílit obranné kapacity evropských členů NATO v době, kdy Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině.

Debaty na toto téma letos Macron na Mnichovské bezpečnostní konferenci označil za součást překreslení bezpečnostní architektury v Evropě, kdy evropské státy budou muset dosáhnout soužití s Ruskem a nebudou se moci tolik spoléhat na bezpečnostní podporu ze strany Spojených států.

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