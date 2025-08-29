Patří Sauronovi? Hledáme pána prstenu, oznámily ztráty a nálezy v Hamburku

  10:18aktualizováno  10:18
Hamburská ústřední kancelář ztrát a nálezů vydala kuriózní výzvu: hledá pána prstenu. Nedaleko jednoho z místních nákupních center se totiž našel prsten s nápisem v černé řeči, kterou pro svá díla vymyslel autor fantasy románů J. R. R. Tolkien.

Prsten moci z trilogie Pán prstenů | foto: Profimedia.cz

„Patří prsten Sauronovi, Glumovi či přece jen Pytlíkům?“ ptá se ve výzvě na Instagramu kancelář ztrát a nálezů s odkazem na postavy z Tolkienových fantasy románů. „Vyzkoušeli jsme ho a nebyli jsme neviditelní,“ dodává s tím, že prsten se našel 13. srpna a majitel má možnost si jej vyzvednout do 13. února.

Prsten s nápisem v černé řeči hraje ústřední roli v Tolkienových knihách: v Hobitovi a sérii Pán prstenů. Nalezený šperk je vyrobený podle prstenu, který se objevil ve filmech Petera Jacksona na motivy Tolkienových děl.

Podle šéfa hamburské ústřední kanceláře ztrát a nálezů však nalezený šperk není zlatý. „Je to kovový kroužek, ale není ze zlata,“ řekl Richard Emmel listu Bild. Podobné se podle něj prodávají zhruba za 60 eur (zhruba 1 500 korun).

