Patří Sauronovi? Hledáme pána prstenu, oznámily ztráty a nálezy v Hamburku

„Patří prsten Sauronovi, Glumovi či přece jen Pytlíkům?“ ptá se ve výzvě na Instagramu kancelář ztrát a nálezů s odkazem na postavy z Tolkienových fantasy románů. „Vyzkoušeli jsme ho a nebyli jsme neviditelní,“ dodává s tím, že prsten se našel 13. srpna a majitel má možnost si jej vyzvednout do 13. února.
Prsten s nápisem v černé řeči hraje ústřední roli v Tolkienových knihách: v Hobitovi a sérii Pán prstenů. Nalezený šperk je vyrobený podle prstenu, který se objevil ve filmech Petera Jacksona na motivy Tolkienových děl.
Podle šéfa hamburské ústřední kanceláře ztrát a nálezů však nalezený šperk není zlatý. „Je to kovový kroužek, ale není ze zlata,“ řekl Richard Emmel listu Bild. Podobné se podle něj prodávají zhruba za 60 eur (zhruba 1 500 korun).