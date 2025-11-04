Město Herdecke leží v Severním Porýní-Vestfálsku a má 22 tisíc obyvatel. Sedmapadesátiletá právnička Stalzerová byla zvolena starostkou na konci září. Už 7. října vyvolala v Německu i za jeho hranicemi velkou pozornost zpráva, že komunální poličku někdo napadl.
Útok okamžitě odsoudila řada politiků včetně kancléře Friedricha Merze. Záhy se však ukázalo, že nešlo o politický čin, ale o konflikt v rodině.
Podle vyšetřovatelů Stalzerovou pobodala její 17letá adoptivní dcera, která předtím matku podle německých médií delší dobu trýznila ve sklepě.
Lékaři našli na těle Stalzerové 13 bodných ran a řadu poranění na hlavě. Případ státní zastupitelství zatím kvalifikovalo jako nebezpečné ublížení na zdraví. Nejasný zůstává motiv. Policie nadále zjišťuje, zda se na činu podílel i 15letý adoptivní syn Stalzerové.
Nová starostka v úterý při slavnostním uvedení do úřadu řekla, že 7. říjen pro ni byl „dnem selhání a zranitelnosti“. Navzdory tomu si je jistá, že dokáže svou novou funkci dobře vykonávat. Podle agentury DPA nebyla na starostce vidět žádná vnější zranění.
Starostka zkritizovala kancléře Merze
Případ vyvolal obrovský mediální zájem. To politička před časem v rozhovoru s webem Westfalenpost kritizovala.
„Nejsem celostátní politička ani člověk, který by měl celostátně nějaký význam,“ uvedla. „Myslím, že to mohlo být celé mnohem ohleduplnější. A myslím také, že někde byly překročeny i právní hranice, bohužel,“ dodala.
Kritizovala mimo jiné kancléře Merze, který ihned útok na zvolenou starostku označil za „odporný čin“, který musí policie rychle vyšetřit.
„Nechci panu Merzovi nic vyčítat, je mi jasné, že žijeme v rychlé době. Ale vyjadřovat se v řádu minut k věcem, o kterých vím jen málo, a mít na to názor, to je myslím krajně problematické,“ uvedla Stalzerová.
I když nakonec čin nesouvisí s politickou kariérou napadené, vyvolal vzpomínky na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho v roce 2019. Pravicový radikál Stephan Ernst jej tehdy napadl před jeho domem ve Wolfhagenu ve spolkové zemi Hesensko.
Lübcke podporoval vstřícnou migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotního vězení.
Už v roce 2015 napadl v předvolební kampani pravicový extremista kandidátku na primátorku Kolína nad Rýnem Henriette Rekerovou. Politička utrpěla vážné zranění, den po útoku byla do funkce zvolena. Ze zranění se Rekerová plně zotavila. Po deseti letech letos v čele kolínské radnice skončila.