Německá opozice chce přitvrdit v boji s migranty, žádá kontroly na všech hranicích

Německá spolková republika kvůli boji s nelegální migrací střeží pomezí s Českem, Polskem, Rakouskem a Švýcarskem. Do konce září chce také kontrolovat hranice s Francií, a to v souvislosti s olympijskými hrami v Paříži. Do poloviny července provádělo kontroly také na hranicích států Beneluxu a Dánska. Důvodem bylo fotbalové mistrovství Evropy, které Německo hostilo. Tyto kontroly již k nelibosti opoziční CDU/CSU ukončily.

„Právě tyto hraniční kontroly paní Faeserová z velké části opět zrušila, čímž znovu způsobila bezpečnostní problém,“ řekl Throm. „Očekávám, že kancléř spolkové ministryni okamžitě přikáže, aby tyto hraniční kontroly ihned obnovila,“ poznamenal.

Koncem července prohlásil braniborský ministr vnitra Michael Stübgen (CDU), že Německo musí kontrolovat hranice svého území, dokud nebude fungovat nový azylový systém EU, což by mohlo fungovat od roku 2026.

Spolkové ministerstvo vnitra o dalším rozšíření kontrol na hranicích neuvažuje. Za klíčovou kvůli migračnímu tlaku považuje jen ostrahu jižního a východního pomezí. Tudy nelegální migranti do Německa přicházejí nejčastěji. Tyto kontroly podporuje i spolkový kancléř Scholz.

Proti opětovnému rozšíření kontrol na celou délku hranic, jak požaduje unie CDU/CSU, je Andreas Rosskopf z vedení policejních odborů GdP, které jsou největší odborovou organizací policistů v Německu. Podle něj není takový krok z personálních a materiálních důvodů dlouhodobě udržitelný.