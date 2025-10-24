Islamista v Německu střílel na projíždějící auta, připisují mu 22 pokusů o vraždu

  10:13aktualizováno  10:13
Z 22 pokusů o vraždu podezřívá mnichovské státní zastupitelství 21letého muže, který v září střílel na západě Bavorska ze vzduchové pistole na projíždějící auta. Mladík s tureckým občanstvím měl podle vyšetřovatelů islamistický motiv, sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Prokuratura na něj proto vydala zatykač.

Muž střílel mezi 9. a 11. zářím letošního roku na 22 náhodně vybraných vozů, které jely po silnici B16 u města Dillingen an der Donau. Jeho cílem bylo podle mnichovské generální prokuratury způsobit vážné dopravní nehody, a zranit nebo zabít co nejvíce lidí.

Policie Turka zadržela 13. září nedaleko místa činu, nyní je ve vyšetřovací vazbě. Zranění při jeho útocích nikdo neutrpěl.

Původně čelil muž obvinění z nebezpečného zásahu do silniční dopravy, pokusu o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci. V nově vydaném zatykači jej prokuratura viní z 22 pokusů o vraždu. Vyšetřování totiž podle ní ukázalo, že mladík jednal z extremistickým motivem a chtěl zabíjet „nevěřící“.

