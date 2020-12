Německo je v nejtěžší fázi pandemie, říká mluvčí Merkelové. V zemi se za den nakazilo přes 30 tisíc lidí

Berlín Německo poprvé ohlásilo více než 30 000 výskytů koronaviru za den. Zdravotnické úřady v pátek oznámily 33 777 nově nakažených. Údaj zahrnuje i 3500 infikovaných z Bádenska-Württemberska, kteří nebyli z technických důvodů včas zaregistrováni předchozí den. Po odečtení pozdních hlášení za posledních 24 hodin přibylo 30 277 nakažených.

Vyplývá to ze statistik Institutu Roberta Kocha (RKI). Podle mluvčího spolkové vlády se Německo nachází v nejtěžší fázi pandemie covidu-19 a náročné budou i příští měsíce.

Počet zemřelých s covidem-19 se zvýšil o 813, což je druhý nejvyšší denní údaj od začátku pandemie. V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od počátku pandemie koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo zhruba 1,44 milionu lidí, z toho 24 938 zemřelo. Z onemocnění se zatím vyléčilo kolem 1,07 milionu lidí.

Mluvčí vlády Steffen Seibert řekl, že nynější situace v zemi „je tak těžká, jak ještě během současné pandemie nebyla“. Varoval, že i leden a únor budou mimořádně náročné. Očekávaná vakcína proti koronaviru je sice podle Seiberta „světlem na konci tunelu“, ale v prvních měsících se nedostane k širokým skupinám obyvatel. „Přesto máme důvody věřit, že rok 2021 krok po kroku přinese zlepšení,“ dodal.

To, jak bude očkování organizováno, dnes představil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Ten řekl, že se počítá se třemi skupinami, které budou upřednostňovány. Jako první budou na řadě senioři starší 80 let, lidé, kteří o ně pečují, a zdravotníci z jednotek intenzivní péče. Ve druhé skupině jsou senioři od 70 let, lidé s rizikem vážného průběhu nemoci či vybrané policejní sbory. Třetí skupinu tvoří lidé starší 60 let, policisté, hasiči nebo učitelé.

Spahnův plán se liší od návrhu očkovací komise Stiko, která počítala s pěti prioritními kategoriemi. Stiko skupiny seniorů nad 60 let rozlišovala do tříd po pěti letech, Spahn vychází z desetiletého odstupu.

Dosavadní čtyřiadvacetihodinový rekord v počtu nakažených zaznamenalo Německo minulý pátek, kdy hygienici oznámili 29 875 nových případů. Nejvíce zemřelých pak bylo ohlášeno ve středu, a to 952. Počet úmrtí v poslední době roste, což se čekalo kvůli zvyšování počtu infikovaných.

Některé nemocnice jsou přetížené, z Braniborska bude dnes převezeno asi 60 pacientů do Berlína a Saska-Anhaltska. Berlínská renomovaná nemocnice Charité od pondělka po další dva týdny bude přijímat jen akutní případy, plánované zákroky se odkládají. „Nacházíme se v neobvykle těžké krizi, jakou jsme ještě nezažili,“ připustil Ulrich Frei z představenstva nemocnice.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu ve čtvrtek večer činilo 0,97. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 97 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

Kvůli nepříznivému vývoji budou v Německu nejméně do 10. ledna zavřené všechny obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Neotevřou se ani školy a na veřejných místech je zakázán prodej alkoholu. Vláda tento týden zpřísnila karanténní režim poté, co částečný „lockdown“ zavedený v listopadu nepřinesl kýžený efekt.

Na seznam rizikových oblastí dnes Institut Roberta Kocha po necelých dvou měsících vrátil Kanárské ostrovy, oblíbený cíl německých turistů. Šlo o jednu z mála evropských destinací, která byla dosud považována za bezpečnou. Lidé, kteří se z Kanárských ostrovů vrátí, budou muset do desetidenní karantény. Po pátém dni ji mohou opustit, pokud se prokážou negativním testem na koronavirus.