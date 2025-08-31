Kyjev nesmí kapitulovat, pozítří by byla na řadě další země, varoval Merz

„Vnitřně se připravuji na to, že tato válka může trvat ještě dlouho,“ řekl kancléř a dodal, že Německo a jeho partneři usilují o to, aby válka skončila co nejdříve. Podle Merze ale konflikt, který rozpoutalo Rusko v únoru 2022 svou invazí na Ukrajinu, nesmí skončit kapitulací Kyjeva. „Pozítří by byla na řadě další země a popozítří jsme pak na řadě my,“ varoval.
Války podle německého kancléře obvykle končí vojenskou porážkou jedné či druhé strany nebo hospodářským a vojenským vyčerpáním. „V tuto chvíli to ale nevidím ani na jedné straně,“ řekl.
V souvislosti s bezpečnostními zárukami, které by mohl Západ Ukrajině poskytnout v případě uzavření příměří či míru s Ruskem, se v posledních týdnech spekuluje také o vyslání evropských vojáků na Ukrajinu. Merz ale v rozhovoru odmítl, že by o vyslání pozemních vojsk na Ukrajinu „v současném okamžiku“ někdo hovořil.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v neděli listu Financial Times řekla, že evropské země pracují na „docela přesných plánech“ pro případné nasazení svých vojáků na Ukrajině v rámci poválečných bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou zemi, které jsou zcela klíčové a budou mít plnou podporu amerických kapacit.
„Bezpečnostní záruky jsou prvořadé a naprosto zásadní,“ řekla von der Leyenová v rozhovoru. „Máme jasnou ‚cestovní mapu‘ a v Bílém domě jsme se dohodli... a tato práce postupuje velmi dobře.“ Šéfka unijní exekutivy v těchto dnech podniká cesty do zemí EU sousedících s Ruskem a Běloruskem, s jejichž představiteli mluví hlavně o obraně a bezpečnosti.
Německo je po Spojených státech v objemu dodávek největším poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině, která se už více než tři roky brání rozsáhlé ruské agresi. Merz stojí spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Keirem Starmerem v čele evropských snah o ukončení války.