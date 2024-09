Třetí exploze v řadě. V Kolíně nad Rýnem válčí gangy, vybuchla kavárna

Okrajovou částí Pesch výbuch otřásl zhruba ve tři hodiny ráno a do hodiny se podařilo hasičům požár v kavárně uhasit. Z bytů v domě, ve kterém podnik sídlil, evakuovali zhruba dvacet lidí. Dva obyvatele zdravotníci ošetřili, protože se nadýchali kouře.

Policie sice zatím nemá důkazy, že výbuch někdo úmyslně způsobil, jedná se ale už o třetí podobnou explozi v Kolíně nad Rýnem za posledních několik dní. Minulý týden v pondělí a ve středu vybuchly nálože před diskotékou a obchodem s oděvy v centru města.

Vyšetřovatelé oficiálně výbuchy zatím nespojili, podle listu Kölner Stadt-Anzeiger ale souvisejí a zřejmě se jedná o vyřizování účtů mezi místními gangy. Svědci ve všech případech uváděli, že z místa viděli utíkat jednu či dvě osoby.

Šéf kolínské kriminální policie Michael Esser uvedl, že vyšetřovatelé mají nyní co do činění „s nevídanými případy násilí a závažné kriminality, které jsme v Kolíně nad Rýnem dosud neměli“.

Do vyšetřování je zapojeno kolem 60 policistů. Podle vrchního státního zástupce Ulricha Bremera by série výbuchů mohla souviset i s vyřizováním účtů mezi dvěma gangy poté, co se v kriminálním podsvětí ztratilo odhadem 300 kilogramů marihuany.