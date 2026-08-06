Ukrajinské letadlo, u kterého se v Lipsku našel dron, bylo naložené municí

Autor: ,
  13:40
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....

Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026) | foto: Hendrik SchmidtAP

Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...
Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...
Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
13 fotografií
Ukrajinské letadlo Antonov, u kterého zaměstnanci letiště Lipsko/Halle našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. Uvedla to německá média. Německá policie mezitím dál pátrá po objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo.

Krátce před úterní půlnocí objevil zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle nedaleko ukrajinského letadla společnosti Antonov dron, který podle pozdějšího zjištění nesl výbušninu. Podle dosavadních poznatků byla ale roznětka vadná. Letiště následně přerušilo provoz.

Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“. Po objektu policisté stále pátrají. Podle německých médií to byl zřejmě dron.

Německá média už ve středu informovala, že dron s trhavinou našli zaměstnanci poblíž letadel ukrajinských aerolinek Antonov. Podle stanic WDR, NDR a listu Süddeutsche Zeitung byla v jednom z nich munice, která krátce předtím dorazila z Francie. Zřejmě ji pak čekal další transport.

Zatímco incident se odehrál na jižní ranveji a ta severní byla už ve středu opět v provozu, nyní je uzavřená severní ranvej. V provozu je naopak ranvej jižní. Letiště vysvětlení těchto opatření neposkytlo.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt kvůli incidentu ve středu přerušil dovolenou a přiletěl do Lipska. V souvislosti s případem pak hovořil o „scénáři hybridního útoku“. „Musíme předpokládat, že jde o velmi vážný bezpečnostní incident,“ uvedl. Poukázal na „nový stupeň ohrožení“ vzhledem k tomu, že na rozdíl od předchozích incidentů s drony šlo o první případ, kdy byl bezpilotní stroj v oblasti letiště opatřen výbušninou.

Předsedkyně parlamentní frakce strany Zelených Katharina Drögeová ve čtvrtek vyzvala, aby kancléř Friedrich Merz svolal Národní bezpečnostní radu. Incident na letišti Lipsko/Halle označila za „závažný a těžký hybridní útok“. Mnoho podle ní nasvědčuje tomu, že za ním je „státní hráč“.

Letiště Lipsko/Halle bylo jedním z dopravních uzlů, na kterých předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíčků umístili ruští agenti. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály zásilky na zemi, a nikoli za letu. Rusko jakoukoli roli v incidentech popírá.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Finále ME moderních pětibojařů bude bez Čechů. Světová jednička Lukeš odstoupil

Český moderní pětibojař Jan Toman na ME v Istanbulu.

OBRAZEM: „Knížáku, leť.“ S umělcem se projevy a vzkazy loučila řada osobností

Na pohřeb Milana Knížáka přišel jeho dlouholetý přítel a někdejší prezident...

Policie hledá devítiletého autistického chlapce z Letné, odešel z domova

Pohřešovaný Nikolas Lím z Prahy

Plagiátor z Cambridge lhal skoro o všem. Pídícího se novináře umlčeli

Profesor Arday obviněný z plagiátorství (23. července 2012)

Uhry

Prezident z klobouku. Maďaři za pár dní zvolí hlavu státu, kandidát stále není znám

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)

Úder dva tisíce kilometrů daleko. Ukrajinci zasáhli Wildberries v Jekatěrinburgu

Ukrajinské drony zasáhly logistické centrum Wildberries u Jekatěrinburgu,...

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch, nad městem se šíří černý dým

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch

Blízkovýchodní „NATO“. Saúdové, Turecko a Pákistán uzavřeli přelomovou dohodu

Společné setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského...

Názor

„Malíř/ka“ Toyen a Největší queer Češstvo. Respekt k člověku začíná respektem k pravdě o jeho životě

Toyen. Narodila se jako Marie Čermínová (1902–1980). Jedna z nejvýznamnějších...

Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Lidé se rozloučili se zesnulým Knížákem. Smutečními řečníky byli Klempíř a Klaus

Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7....

Do Česka míří 6000 balení dlouhodobě nedostatkového tamoxifenu

Tamoxifen - ilustrační snímek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.