Chceme Rusko odstrašit jadernými zbraněmi, míní Litva. Změní proto ústavu

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  16:26aktualizováno  16:26
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Litevský prezident Gitanas Naus&#279;da v Berlíně (3. července 2026)

Litevský prezident Gitanas Nausėda v Berlíně (3. července 2026) | foto: Nadja WohllebenReuters

Německý kancléř Friedrich Merz vystupuje na tiskové konferenci v Berlíně. (3....
Estonský premiér Kristen Michal, litevský prezident Gitanas Naus&#279;da,...
Estonský premiér Kristen Michal, litevský prezident Gitanas Naus&#279;da,...
Lotyšský prezident Edgars Rink&#275;vičs v Berlíně (3. července 2026)
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Litva by chtěla využít všech možností k odstrašení Ruska včetně jaderného. Po jednání s kancléřem Friedrichem Merzem to v pátek v Berlíně řekl litevský prezident Gitanas Nauséda. O den dříve se litevské parlamentní strany dohodly na plánu odstranit z ústavy zákaz umístění jaderných zbraní na území Litvy.

„Cílem mé země je využít všechny možnosti jaderného odstrašení,“ uvedl Nauséda, který v pátek jednal s Merzem společně s estonským premiérem Kristenem Michalem a lotyšským prezidentem Edgarsem Rinkévičsem. Merz vyjádřil pro kroky Litvy pochopení.

Nauséda už ve čtvrtek zdůraznil, že aktuálně neexistují plány na uskladnění jaderných zbraní v Litvě.

Odstranění příslušného ústavního ustanovení ale podle něj zajistí, že země nebude svázaná, pokud se v budoucnu bezpečnostní okolnosti změní. Řekl, že ústava by v tomto směru mohla být změněna do konce roku.

Litva, Lotyšsko i Estonsko sousedí jsou členy NATO i Evropské unie, všechny tři země sousedí s Ruskem, které je jadernou mocností a které pátým rokem vede válku proti Ukrajině.

Jaderné zbraně mají z evropských aliančních zemí pouze Británie a Francie. Německý kancléř Merz Nausédu, Michala a Rinkévičse pozval na jednání do Berlína jen několik dní před začátkem summitu NATO. Uskuteční se příští úterý a středu v Ankaře.


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