„Cílem mé země je využít všechny možnosti jaderného odstrašení,“ uvedl Nauséda, který v pátek jednal s Merzem společně s estonským premiérem Kristenem Michalem a lotyšským prezidentem Edgarsem Rinkévičsem. Merz vyjádřil pro kroky Litvy pochopení.
Nauséda už ve čtvrtek zdůraznil, že aktuálně neexistují plány na uskladnění jaderných zbraní v Litvě.
Odstranění příslušného ústavního ustanovení ale podle něj zajistí, že země nebude svázaná, pokud se v budoucnu bezpečnostní okolnosti změní. Řekl, že ústava by v tomto směru mohla být změněna do konce roku.
Litva, Lotyšsko i Estonsko sousedí jsou členy NATO i Evropské unie, všechny tři země sousedí s Ruskem, které je jadernou mocností a které pátým rokem vede válku proti Ukrajině.
Jaderné zbraně mají z evropských aliančních zemí pouze Británie a Francie. Německý kancléř Merz Nausédu, Michala a Rinkévičse pozval na jednání do Berlína jen několik dní před začátkem summitu NATO. Uskuteční se příští úterý a středu v Ankaře.