Německo má semaforovou vládu. Plány? Klimatická neutralita do roku 2045 i řidičák pro šestnáctileté

„Semafor svítí“, oznámil o několik minut později budoucí německý kancléř, sociální demokrat Olaf Scholz. Nové vládní spojenectví, které jeho strana dojednala se Zelenými a liberálními Svobodnými demokraty (FDP), je kvůli barvám zúčastněných stran označováno jako „semaforová koalice“.



„Spojuje nás víra v pokrok a v to, že politika může dosáhnout něčeho dobrého,“ uvedl hned na úvod Scholz. Svým partnerům slíbil, že půjde o koalici rovných partnerů. „Je to dokument odvahy a naděje,“ nešetřil velkými slovy spolupředseda Zelených Robert Habeck, když představoval 177 stran čítající dokument o budoucí vládní spolupráci.

Z materiálu vyplývá, že k hlavním prioritám nové vlády budou patřit ochrana klimatu, digitalizace a posílení společenské soudržnosti. Do roku 2045 má být Německo klimaticky neutrální, čehož chce dosáhnout rozsáhlými investicemi do obnovitelných zdrojů. Cena za tunu oxidu uhličitého, o jejímž navýšení se v rámci úsilí o lepší klima také uvažovalo, zůstane nezměněna. Do roku 2025 má skončit vládní podpora pro elektromobily a plug-in hybridy.

Společenskou soudržnost chce budoucí německá vláda dosáhnout několika opatřeními. K hlavním patří dohoda na zvýšení plošné minimální hodinové mzdy na 12 eur a reformě systému sociální podpory. Koalice levého středu se také zavazuje investovat do výstavby nových bytů. Každoročně jich má být postaveno 400 tisíc, z nichž jedna čtvrtina by měla být vyhrazena na sociální bydlení. Kromě toho chce zbrzdit nárůst u výše nájmů.



Budoucí koalice chce rovněž zabezpečit důchodový systém, mimo jiné možností, že jeho určitá část by byla financována výnosy z akcií. Naopak snižování důchodů nebo zvyšování věku pro odchod do důchodu vznikající koalice vyloučila.

Vláda chce rovněž zjednodušit podnikání, takže založení firmy by do budoucna nemělo trvat déle než 24 hodin. Počítá také s regulovanou migrací pracovních sil ze zahraničí, a to na základě bodového systému. Plánuje také, že Němci by mohli vedle německého mít i jiné občanství.

Koaliční dohoda počítá i s některými symbolickými kroky. Vláda například plánuje liberalizovat obchod s konopím, jež budou moct dospělí lidé zakoupit v obchodech se speciální licencí. Chce také zrušit ustanovení trestního zákoníku, které zakazuje gynekologům, aby aktivně upozorňovali na možnost, že provádějí umělé potraty. Získat řidičské oprávnění už bude možné v 16.

Poslední pizza přišla ve dvě ráno

Parlamentní volby v Německu proběhly koncem září a jako vítězové z nich vzešli sociální demokraté. Vlastní koaliční rozhovory se Zelenými a FDP trvaly měsíc.

I když v minulosti existovaly hlavně mezi Zelenými a liberály značné rozpory, probíhala jednání navenek relativně harmonicky a také v důvěrné atmosféře.

Závěrečné kolo probíhalo z úterý na středu. Podle některých účastníků byly poslední pizzy dovezeny po druhé hodině ranní.

Šéfové budoucích vládních stran si při představení společného programu vzájemně lichotili. Liberál Lindner chválil budoucího šéfa vlády Scholze se slovy, že „bude silným kancléřem“, jenž prý během rozhovorů prokázal, že „je silnou vůdčí osobností“. Zelení zase zdůrazňovali, že se od svých partnerů mnohému naučili.

Zúčastněné strany musejí ještě dohodu schválit. Sociální demokraté a liberálové kvůli tomu svolají na první prosincový víkend mimořádné sjezdy, Zelení nechají rozhodnout své členy.

Následně by měl parlament zvolit Olafa Scholze novým kancléřem, zřejmě zkraje prosince. Již 10. prosince by se měl zúčastnit virtuálního summitu o demokracii svolaného americkým prezidentem Joe Bidenem.

Klíčové pozice ve vládě zaujmou předsedové FDP a Zelených, Christian Lindner a Robert Habeck, kteří spolu dlouho soupeřili o vedení ministerstva financí. Nakonec „vyhrál“ Lindner. Habeck získá nově zřízené superministerstvo pro klima, energetiku a hospodářství. Kromě toho se Habeck stane vicekancléřem, což je ale v německém vládním systému reprezentativní funkce.

Avšak ani Lindner nevyjde naprázdno. Má být nejenom šéfem státní pokladny, ale navíc ještě „ministrem s mimořádnými pravomocemi“ s právem zastupovat Scholze v jeho nepřítomnosti.