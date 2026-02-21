Vládnoucí německá CDU chce zrušit částečnou legalizaci marihuany

Nejsilnější německá vládní strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce zvrátit částečnou legalizaci marihuany, kterou schválil předchozí kabinet. Delegáti CDU, které předsedá kancléř Friedrich Merz, v sobotu tento záměr schválili na celostátním sjezdu ve Stuttgartu.
Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) ve Stuttgartu (20. února 2026) | foto: Reuters

Jaká je naděje na úspěch tohoto záměru, není jasné. Legalizaci totiž schválila vláda, kterou vedla sociální demokracie (SPD), jež je koaličním partnerem CDU v nynějším kabinetu.

Zákon umožňuje od 1. dubna 2024 v Německu lidem starším 18 let pěstovat pro svou potřebu nejvýše tři rostliny konopí, mít u sebe 25 gramů a doma uchovávat až 50 gramů této drogy. Mohou vznikat také kluby, které konopí pro své členy nekomerčně pěstují. Povolení pro provoz klubů vydávají jednotlivé spolkové země.

Studie zveřejněná loni v září uvedla, že rok a půl po částečné legalizaci rekreačního užívání marihuany v Německu nelze sledovat žádné výrazné dopady na omezení černého trhu. Autoři hodnocení zároveň uvedli, že na přesvědčivá data je třeba si ještě nějakou dobu počkat.

Zákon o částečné legalizaci marihuany přijala vláda kancléře Olafa Scholze, kterou tvořili SPD, Zelení a svobodní demokraté (FDP). Na jeho zrušení dosud tlačila především bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) bavorského premiéra Markuse Södera. K ní se v sobotu na sjezdu připojili i Merzovi křesťanští demokraté.

Schválený návrh koaliční vládu CDU/CSU a SPD vyzývá, aby bylo držení, pěstování a distribuce marihuany opět trestné. Podle něj částečná legalizace přinesla „ve větším množstvím sociální, zdravotní a bezpečnostněpolitické výzvy“.

Návrh sjezdu ke schválení předložila Ženská unie, která sdružuje ženy v CDU. Její předsedkyní je ministryně zdravotnictví Nina Warkenová.

