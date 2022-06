Německý ministr financí se postavil proti zákazu spalovacích motorů. Koalice ale není jednotná

Navrhované opatření je součástí klimatického balíčku, jehož cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, aby do roku 2050 EU dosáhla uhlíkové neutrality. O návrhu budou nyní jednat zástupci EP a Evropské komise se zástupci Rady EU, tedy členských zemí. Výsledný kompromis bude znovu potvrzovat Evropský parlament i Rada.

Lindner v úterý upozornil, že ve světě budou ještě několik desetiletí existovat regiony, kde se budou automobily se spalovacími motory používat. Navrhovaný zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory v unii by podle něj zastavil jejich další vývoj, a to přinejmenším v Evropě a Německu.

„Proto jsem rozhodl, že já ve spolkové vládě, že my ve spolkové vládě s tuto evropskou legislativou nebudeme souhlasit,“ citovala Lindnera agentura DPA. Upozornila nicméně, že postoj německé vládní koalice v této otázce není jednotný.

Lindner a ministr dopravy Volker Wissing, oba liberální svobodní demokraté (FDP), již dali jasně najevo, že návrh odmítají. Mluvčí ministryně ochrany životního prostředí Steffi Lemkeové ze strany Zelených nicméně řekl, že spolková vláda návrh „plně podporuje“.

Český premiér Petr Fiala minulý týden uvedl, že ČR bude jako předsednická země EU usilovat o zmírnění zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035, pokud se to nepodaří Francii, která EU předsedá v tomto pololetí. Zákaz by podle něj neměl být stoprocentní, měl by se kvůli dostupnosti vozidel pro občany týkat devíti desetin produkce automobilek.

„Chceme v rámci našeho předsednictví jednat o kompromisním znění legislativy. Budeme usilovat alespoň o to, aby ten zákaz v roce 2035 nebyl 100 procent, ale 90 (procent),“ prohlásil Fiala. Podle něj by tak bylo možné zachovat možnost výroby aut se spalovacími motory. „Musí být zajištěna pro občany rozumná cenově dostupná alternativa,“ dodal předseda vlády.