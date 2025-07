Podle webu Politico chce Dobrindt na schůzce jednat o reformě migrační a azylové politiky Evropské unie. Uskutečnit by se měla 18. července ve výšce 2 962 metrů nad mořem. Nejvyšší německá hora Zugspitze leží ve volebním obvodu ministra Dobrindta, který je členem bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU).

Na migrační schůzku dostali pozvánku ministři vnitra z Francie, Polska, Rakouska, Dánska a Česka. Dorazit by měl také evropský komisař pro vnitřní záležitosti a migraci Magnus Brunner. Dobrindt se s českým ministrem vnitra Vítem Rakušanem sešel na konci května v Praze. Dohodli se tehdy mimo jiné na tom, že Rakušan v červenci Dobrindta navštíví v Německu.

Cílem schůzky je podle webu Politico najít shodu na zpřísnění pravidel Společného evropského azylového systému, který byl schválen v loňském roce a v platnost má vstoupit do poloviny příštího roku. Přijata by měla být takzvaná deklarace z Zugspitze, která by obsahovala konkrétní body, které chtějí státy na unijní úrovni prosazovat. Týkat by se měly inovativních řešení při navracení migrantů do třetích zemí, boje s převaděčstvím, deportací či zpřísnění kontroly vnějších hranic EU, uvedl s odkazem na zdroj z německého ministerstva vnitra web Politico.

Vláda hodlá přitvrdit

Německá vláda kancléře Friedricha Merze, která nastoupila na počátku května, chce výrazně zpřísnit migrační a azylovou politiku Německa a Evropské unie. Migrace byla hlavním tématem kampaně před únorovými předčasnými parlamentními volbami. Silně protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) v nich získala přes pětinu všech hlasů.

Už na počátku května, den po nástupu do funkce, Dobrindt nařídil zpřísnit kontroly na německých pozemních hranicích. Umožnil, aby policisté odmítali i ty migranty, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Výjimkou mají být podle nařízení jen zranitelné skupiny, jako jsou děti, těhotné ženy či vážně nemocní.

Navzdory rozhodnutí správního soudu, který v konkrétním případě trojice Somálců označil tento režim za protiprávní, Německo v praxi pokračuje. Polsko v reakci na něj od pondělí dočasně obnoví kontroly na hranicích s Německem a Litvou. Německý Spolkový sněm už schválil také návrh zákona, který na dva roky pozastaví slučování rodin některých uprchlíků.