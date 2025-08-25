Změnit pohlaví prohlášením? Ze všech se dělají blázni, žádá změnu německý ministr

  9:58aktualizováno  9:58
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt chce změnit zákon o sebeurčení, který od loňského roku umožňuje změnu úředního zápisu o pohlaví prostým prohlášením. Řekl to nedělnímu vydání časopisu Stern. Reagoval tak na případ odsouzeného pravicového extremisty, který si nechal úředně změnit pohlaví a nyní má nastoupit výkon trestu do ženské věznice.
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Dobrindt řekl, že chce změnou zákona dosáhnout toho, aby nebylo snadné jej zneužít. Zákon o sebeurčení vstoupil v platnost loni 1. listopadu a pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.

Proti schválení zákona vystupovala strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou německá civilní kontrarozvědka v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, i někteří členové konzervativní unie CDU/CSU, která je nyní ve vládě a jejímž členem je i Dobrindt.

Prohlášením o nutné změně zákona ministr reagoval na případ Marly-Svenji Liebichové, pravicové extremistky, která byla ještě donedávna úředně mužem. Svena Liebicha v roce 2023 soud ve východoněmeckém Halle kvůli štvaní lidu, pomluvě a urážce poslal do vězení na rok a šest měsíců. Trest si má Liebichová po úřední změně pohlaví odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz). Podle časopisu Der Spiegel panuje v tomto případě „podezření“, že si Liebich nechal úředně změnit pohlaví účelově.

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, byl v roce 2023 pravomocně odsouzen za podněcování k nenávisti, hanobení a urážky. (19. srpna 2025)

„Z justice, veřejnosti i politiků se tu dělají blázni, protože to zákon o sebeurčení umožňuje“ řekl Sternu k případu Dobrindt. Podle něj je případ Liebichové příkladem zneužití tohoto zákona. Jak přesně by jej chtěl změnit, ale ministr neuvedl. Strany současné vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) se už v koaliční smlouvě dohodly, že zákon a jeho dopady zhodnotí.

