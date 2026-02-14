Pryč s íránským režimem! V Mnichově demonstrovalo přes 200 tisíc lidí

Autor: ,
  16:06aktualizováno  16:06
Téměř 200 tisíc lidí v sobotu přišlo v Mnichově na demonstraci proti íránskému režimu. S odvoláním na bavorskou policii to uvedla agentura AFP. Protest se koná na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, na níž vystoupil i syn posledního íránského šáha a jedna z nejvýraznějších postav íránského exilu Rezá Pahlaví. Lidé na demonstraci provolávali hesla na jeho podporu.
Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)

Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026) | foto: AP

Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)
Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)
Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)
Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)
11 fotografií

Demonstraci organizátoři svolali na Tereziánskou louku v Mnichově, která je známá především jako místo konání pivních slavností Oktoberfest. Původně bylo nahlášeno 100 tisíc účastníků.

Lidé přišli s historickými íránskými vlajkami – na zeleno-bílo-červené trikoloře je zlatý lev a slunce. Vlajka sloužila od roku 1907 do islámské revoluce v roce 1979, při které byl svržen šáh a nastolen teokratický režim. V jeho čele nyní stojí nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí.

Syn posledního šáha Rezá Pahlaví na sobotní tiskové konferenci v Mnichově vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pomohl íránskému lidu. Po nedávném krveprolití podle něj nemají Íránci zájem o reformu režimu, ale žádají o pomoc režim „pohřbít“.

Původně poklidné demonstrace, které v Íránu začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů. Režim je v lednu brutálně potlačil, podle íránské exilové organizace HRANA zahynulo přes 7 tisíc lidí. Více než 53 tisíc jich bylo zatčeno. Trump opakovaně hrozil, že proti režimu v Teheránu vojensky zasáhne.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.