Mocenské postavení Německa s odchodem Merkelové slábne, myslí si polovina jeho obyvatel

„Éra kancléřky Merkelové byla ve znamení nutností udržet EU pohromadě navzdory sílícímu vnitřnímu i vnějšímu tlaku. Merkelová při plnění tohoto úkolu uspěla a získala uznání napříč Evropou,“ uvedli autoři průzkumu.

Podle nich mají občané EU díky odcházející kancléřce v Německo důvěru a ji samotnou vnímali jako sjednotitelku. „Nové německé vedení ale bude muset najít vlastní způsob, jak na principy její vlády navázat,“ poznamenává ECFR.



„Evropské summity budou bez „evropské císařovny“ nejspíš vypadat jako detektivky Agathy Christie bez slečny Marplové,“ uvádí ECFR ve své zprávě k průzkumu.

Upozorňuje zároveň na to, že Merkelová by měla podle respondentů velkou šanci stát se prezidentkou EU. Pokud by oslovení mohli volit, dali by jí při obsazení této funkce jasně přednost před francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

V průzkumu provedeném v květnu a červnu letošního roku odpovídalo přes 16 tisíc lidí, občané Česka mezi nimi nebyli. Více než třetina oslovených uvedla, že Německo má podle nich svou nejlepší éru už za sebou. Názor o upadajícím mocenském postavení své vlasti sdílí i 52 procent Němců, stejný podíl Rakušanů a polovina Maďarů.

Mnohem příznivěji situaci hodnotí lidé v západoevropských zemí, jako jsou Francie, Nizozemsko nebo Švédsko. Ve Španělsku třetina lidí uvedla, že podle nich Německo zlatý věk prožívá právě nyní.