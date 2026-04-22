Německo otevře první Islámskou fakultu v Evropě, muslimové se radují

  19:39
Na univerzitě v západoněmeckém městě Münsteru vznikne první Islámská teologická fakulta v Evropě. Ve středu to oznámil rektor vysoké školy Johannes Wessels. Připravovat se na ní budou mimo jiné učitelé pro náboženskou výuku, která je na německých školách stále běžná.
Muslimové se účastní modlitby k svátku Eid al-Fitr v mešitě v Berlíně. (20. března 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Na univerzitě v Münsteru, která vznikla v roce 1773, existuje Katolická i Evangelická teologická fakulta. Islámská teologická fakulta k nim přibude od 1. července. Vyučovat se na ní bude od zimního semestru 2026/2027.

Podle rektora Wesselse se bude jednat o první podobnou fakultu svého druhu nejen v Německu, ale i v Evropě.

Podle děkana budoucí fakulty Mouhanada Khorchideho, který je profesorem islámské náboženské pedagogiky, má založení fakulty pro muslimskou komunitu v Německu velký význam.

„Je to znamení uznání muslimů, protože s nimi bude možné debatovat i v akademickém kontextu,“ řekl podle agentury DPA na tiskové konferenci.

Na münsterské univerzitě dosud fungovalo Středisko pro islámskou teologii, které bylo součástí filologického oddělení. Nabízelo studium, které umožňovalo absolventům učit náboženství v německých školách.

Založení samostatné fakulty umožní mimo jiné poskytovat doktorské studium. Místo bude na fakultě pro osm profesorů, a to mimo jiné v oborech islámské dějiny, etika či filozofie. Fakulta bude sídlit v novém kampusu, který se buduje pro teologické fakulty. Knihovna a menza budou pak pro studenty všech teologií společné.

V Německu, které má přes 83 milionů obyvatel, žije podle údajů ministerstva vnitra kolem 5,5 milionu muslimů. Největší skupiny tvoří věřící tureckého a syrského původu.

