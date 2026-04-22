Německo otevře první Islámskou fakultu v Evropě, muslimové se radují

Na univerzitě v Münsteru, která vznikla v roce 1773, existuje Katolická i Evangelická teologická fakulta. Islámská teologická fakulta k nim přibude od 1. července. Vyučovat se na ní bude od zimního semestru 2026/2027.
Podle rektora Wesselse se bude jednat o první podobnou fakultu svého druhu nejen v Německu, ale i v Evropě.
Podle děkana budoucí fakulty Mouhanada Khorchideho, který je profesorem islámské náboženské pedagogiky, má založení fakulty pro muslimskou komunitu v Německu velký význam.
„Je to znamení uznání muslimů, protože s nimi bude možné debatovat i v akademickém kontextu,“ řekl podle agentury DPA na tiskové konferenci.
Na münsterské univerzitě dosud fungovalo Středisko pro islámskou teologii, které bylo součástí filologického oddělení. Nabízelo studium, které umožňovalo absolventům učit náboženství v německých školách.
Založení samostatné fakulty umožní mimo jiné poskytovat doktorské studium. Místo bude na fakultě pro osm profesorů, a to mimo jiné v oborech islámské dějiny, etika či filozofie. Fakulta bude sídlit v novém kampusu, který se buduje pro teologické fakulty. Knihovna a menza budou pak pro studenty všech teologií společné.
V Německu, které má přes 83 milionů obyvatel, žije podle údajů ministerstva vnitra kolem 5,5 milionu muslimů. Největší skupiny tvoří věřící tureckého a syrského původu.