Ledovka komplikuje dopravu i v Německu. Při sérii nehod na západě zemřeli tři lidé

  8:26
Ledovka zkomplikovala v noci na pátek dopravu v Německu. Při sérii nehod nedaleko západoněmeckého Paderbornu zemřeli tři lidé, dalších 11 je zraněných.

Policie v Německu uzavřela část dálnice A44 po sérii nehod způsobených namrzlou vozovkou, vyžádaly si mrtvé i zraněné. (23. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Okolo 01:30 několik řidičů z dálnice A44 spojující Dortmund s Kasselem hlásilo nehody kvůli ledovce. Na jednom místě se podle policie srazilo nákladní auto s vozidlem naloženým papírem. Návěs s papírem hořel. Řidiče nákladního auta se nepodařilo vyprostit z kabiny a zemřel na místě, druhého řidiče záchranná služba odvezla do nemocnice.

Na zledovatělé vozovce se na této dálnici stalo dalších 17 nehod, při jedné z nich zemřeli dva lidé. Dálnici policie v zasaženém úseku oboustranně uzavřela.

Němečtí meteorologové aktuálně varují před ledovkou zejména na severozápadě země. Ve východní části upozorňují na nízké teploty.

