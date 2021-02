Německo zajímá hlavně úspěch v boji s pandemií, říká zdejší velvyslanec Kafka. Bedlivě proto sledují Česko

Berlín Úspěšnost v boji s pandemií nemoci covid-19 je to hlavní, co Německo nyní zajímá, proto Berlín uvítá každé řešení, které povede ke snížení míry infekce v Česku. V neděli to řekl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka.

Německo výrazně zpřísňuje tranzit pro Čechy, od neděle bude průjezd možný jen ve výjimečných případech Německo a obzvláště Bavorsko se Saskem velmi bedlivě sledují, jak se epidemická situace v Česku vyvíjí a jak proti pandemii úřady a vláda postupují. „Možné neprodloužení nouzového stavu zatím komentovali premiéři Saska a Bavorska s obavami, že v takovém případě by byly snahy a opatření přijímané v Česku a Německu do značné míry nekompatibilní,“ řekl Kafka.

Saský premiér Michael Kretschmer v sobotu přirovnal možné znovuotevírání dosud uzavřených provozů v Česku po vypršení nouzového stavu k začínajícímu večírku. Parlament v Česku stávající nouzový stav neprodloužil, vláda ale zřejmě vyhlásí nový na žádost hejtmanů. Podle Kretschmera Německo muselo hraniční kontroly s Českem obnovit, aby nedalo všanc své dosavadní epidemické úspěchy. „Nic jiného nám nezbývá,“ řekl. České dráhy utlumily dopravu s Německem, mezistátní vlaky od neděle přestanou jezdit úplně Kretschmerův bavorský kolega Markus Söder k faktu, že parlament neprodloužil nouzový stav řekl, že si sami Češi musejí odpovědět, zda to bylo moudré. Zařazení Česka na seznam oblastí s výskytem nebezpečných mutací koronaviru a obnovení hraničních kontrol proto bavorský premiér považuje za správné a pragmatické řešení. Obavy Němců je podle Kafky nutné brát vážně. „Na druhou stranu německé politiky především ale zajímá, jestli bude česká strana v boji proti covidu úspěšná. Každá cesta ke snížení incidence bude vítána,“ dodal český velvyslanec v Německu. Německo za posledních několik týdnů dokázalo snížit počet nových případů na 57 na 100 000 obyvatel za sedmidenní období. Přiblížilo se tak k hranici 50, kterou odborníci považují za klíčovou, aby bylo možné šíření infekce dostat pod kontrolu trasováním. Ještě před Vánocemi byla sedmidenní incidence takřka 200. V Česku je tato hodnota nadále velmi vysoká, podle portálu Corona-in-Zahlen činí téměř 493.