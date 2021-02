Z Česka se šíří mutace koronaviru, obávají se Němci. Omezení na hranicích zatím nechtějí uvolňovat

Berlín Německo chce zrušit vstupní karanténní omezení co nejdříve, přednost má ale ochrana obyvatel. V úterý to podle agentury Reuters řekl německý státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth, podle kterého se z Česka do Německa dostává mutace koronaviru.

Většina německých dětí se vrátila do škol. Země na testování nespoléhá, soustředí se hlavně na jasná pravidla Evropská komise v posledních dnech opakovaně kritizovala Německo za zavedení hraničních kontrol s Českem a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko, německá vláda ale opatření obhajuje. Nyní hrozí kontroly i na německých hranicích s Francií. Německo obnovilo kontroly na českém pomezí 14. února, kdy Českou republiku označilo za oblast s nebezpečnými mutacemi koronaviru. V Česku je navíc epidemická situace oproti Německu výrazně horší. Německu se podařilo výrazně snížit šíření infekce, v Česku je vývoj dramatický. Němečtí politici včetně kancléřky Angely Merkelové v posledních dnech poukazovali na to, že jistá souvislost mezi nákazou v Česku a vysokou mírou infekce v německých regionech u hranic s Českem je patrná. Roth v úterý výslovně uvedl, že z Česka se do Německa šíří mutace. Německo nyní zvažuje zpřísnit kvůli mutacím režim na hranicích s Francií. Ve francouzském departmentu Moselle hraničícím s Německem se v poslední době totiž rychle šíří takzvaná jihoafrická a brazilská mutace koronaviru, které jsou zřejmě nakažlivější než původní varianta viru SARS-CoV-2. Roth řekl, že Francie přislíbila průběžně informovat německou stranu o karanténních opatřeních v departmentu Moselle. Uvedl rovněž, že německé spolkové země Sársko a Porýní-Falc, které s tímto francouzským regionem sousedí, hranice uzavřít nechtějí. Polsko přitvrdí na hranicích, podle ministra začala třetí vlna covidu. Jak se omezení dotkne Čechů? Roth zdůraznil, že omezení na německém pomezí nejsou porušením dohody o schengenském prostoru bez vnitřních hranic. I tak chce podle něj Německo kontroly a restrikce ukončit co nejdříve, přednost má ale ochrana německých obyvatel. Roth také uvedl, že bude nezbytné znovu projednat status očkovaných proti covidu-19, protože se zdá, že lidé díky vakcíně nepředstavují infekční nebezpečí pro ostatní. Z oblastí s mutacemi mohou nyní do Německa cestovat jen němečtí občané, lidé, kteří v zemi žijí, vybraní přeshraniční pracovníci a dopravci zboží.