Německo má zaplatit přes miliardu za nacistický masakr u Bologně, zemřely stovky lidí

  11:17aktualizováno  11:17
Odvolací soud v Bologni uložil Německu zaplatit odškodnění v celkové výši zhruba 50 milionů eur (1,25 miliardy korun) za nacistický masakr v obci Marzabotto v roce 1944, kde zahynulo přes sedm stovek lidí. Napsal to v pátek deník Corriere della Sera. Odškodnění mají podle soudu dostat zhruba tři desítky pozůstalých. Peníze ale nakonec možná vyplatí italská vláda.

Na hoře Monte Sole nedaleko Marzabotta v severní Itálii se koná velká oslava osvobození od nacismu a fašismu. Místo bylo v roce 1944 dějištěm krvavého masakru. (25. dubna 2016) | foto: Profimedia.cz

Vyvraždění italské obce Marzabotto, která se nachází v Apeninách u Bologně, patří k nejznámějším masakrům nacistických vojsk při okupaci severní Itálie v letech 1943 až 1945. Nacisté v oblasti působili spolu s italskými fašisty v operacích proti partyzánům. Z jihu se pak blížila spojenecká vojska.

Odvolací soud potvrdil odškodnění, které uznal již prvoinstanční soud v loňském roce. Podle rozsudku se nacistická vojska dopustila válečných činů a jejich cílem bylo vyhladit civilní obyvatelstvo. Soud se domnívá, že odškodnění by měla vyplatit Spolková republika Německo, protože tento stát nastoupil po nacistické Třetí říši.

V posledních letech italské soudy opakovaně uznaly odškodnění za masakry způsobené nacisty během okupace od bývalého spojence Itálie v letech 1943 až 1945. Německo ale odškodné odmítá zaplatit s odkazem na smlouvu s Itálii ze 60. let. Tehdy se Itálie zavázala, že odškodní oběti nacistické perzekuce a dostala za to od Spolkové republiky Německo 40 milionů marek.

Situaci se snažila vyřešit vláda premiéra Maria Draghiho, která zřídila speciální fond pro odškodnění obětí nacismu v Itálii. Podle deníku Corriere della Sera však fond nemá zaručené financování, aby pokryl všechny nároky uznané soudy.

