Dostával jsem balíčky, ne peníze, řekl Bystroň ke kauze úplatků od Rusů

Podle informací Deníku N, týdeníku Die Zeit a veřejnoprávní stanice ARD vyslechli členové poslanecké komise pro kontrolu české Bezpečnostní informační služby (BIS) audionahrávky, které se vztahují k Bystroňově kauze.

Na jedné z nich podle těchto médií Bystroň údajně přebírá 20 tisíc eur (přes půl milionu korun) od propagandisty Arťoma Marčevského, kterého spolu s proruským ukrajinským politikem Viktorem Medvedčukem Česko rovněž zařadilo v březnu na národní sankční seznam.

Marčevskij stál za mediální společností Voice of Europe, které Bystroň v minulosti poskytoval rozhovory. Medvedčuk podle českého sankčního seznamu toto médium skrytě financoval.

Bystroň okolnosti kauzy dvakrát osobně vysvětloval spolupředsedům AfD Tinu Chrupallovi a Alici Weidelové, naposledy na začátku tohoto týdne. Vedení AfD v pondělí podle magazínu Der Spiegel řekl, že žádné peníze nebral, dostával však menší balíčky. Co bylo jejich obsahem, Der Spiegel neví.

Bystroň na dotaz magazínu přebírání balíčků nepopřel, zároveň ale vše označil za kampaň, kterou média typu Der Spiegel budou udržovat až do červnových voleb do Evropského parlamentu. V nich je Bystroň na druhém místě kandidátky AfD, což mu prakticky zaručuje zvolení do europarlamentu.

Bystroň podle německého magazínu očekává, že zvukové i videonahrávky k jeho kauze se brzy dostanou na veřejnost, protože je prý už má řada lidí. „Bystroň poprvé potvrdil, že věří, že byl tajně natáčen a odposloucháván,“ dodal magazín.