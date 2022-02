Tlaková níže Ylenia trápí Evropu. Polsko hlásí první oběť, Hamburk zalilo moře

„V severní polovině (Německa) nejezdí od ranních hodin žádné vlaky v dálkové dopravě,“ uvedl mluvčí železničního dopravce Deutsche Bahn (DB). Podle něj se to týká spolkových zemí Dolní Sasko, Brémy, Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Berlín a Braniborsko.

Omezení jsou také v regionální železniční dopravě. V Dolním Sasku nejezdí kvůli dopadům tlakové níže Ylenia vlaky jižně od Hamburku, kvůli pokračující bouři lze přitom výpadky spojů očekávat i v dalších částech severního Německa.

S problémy se potýká i letecká doprava. Aerolinky Lufthansa zatím zrušily dvacet letů, z toho deset v Hamburku. Omezeny jsou také spoje z největšího německého letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, a to do Berlína, Mnichova a Hamburku. Nové berlínské letiště ráno přestalo odbavovat cestující, povolení vzlétnout mají pouze letadla dříve připravená ke startu.

V západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku se dočasně ocitlo bez proudu asi 54 tisíc domácností, uvedla distribuční společnost Westnetz. Dodávky, přerušené stromy spadanými na dráty vysokého napětí, ale byly kolem osmé hodiny ranní už obnoveny.

V Hamburku vzedmuté moře zaplavilo rybí trh, vodočet ve čtvrti Sankt Pauli ukazoval hladinu vody téměř dva metry nad střední povodňový stav. O závažnou povodeň by podle Spolkového úřadu pro lodní dopravu a hydrografii (BSH) šlo ve chvíli, kdy by voda stoupla o 2,5 metru.

Jinde na německém pobřeží Severního moře byla hladina zatím metr nad normálem, BSH vydal výstrahu před možnými záplavami platnou do čtvrtečního večera.

Hasiči a policie od brzkého rána zasahují na mnoha místech, větší škody ale zatím nejsou hlášeny. Kvůli popadaným stromům a dalším příčinám vyhlásili berlínští hasiči v noci na čtvrtek a nově i brzy ráno stav nouze.

Žádostí o výjezd bylo tolik, že nebyli schopni všem vyhovět a museli zásahy třídit podle stupně závažnosti. Úřady v německém hlavním městě vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli ze svých domovů v jiných než nezbytných případech.

V Severním Porýní-Vestfálsku byla zrušena školní výuka, v některých oblastech Dolního Saska a Bavorska mohli žáci kvůli větru zůstat doma. Pro návštěvníky ve čtvrtek neotevřela hamburská zoo. Ve městě Stralsund je od půlnoci uzavřený most na baltský ostrov Rujána.

Obzvláště větrno bylo v noci na čtvrtek na hoře Brocken ve středoněmeckém pohoří Harz. Meteorologové tam naměřili poryvy o rychlosti až 156 kilometrů za hodinu. Na pobřeží dosahoval vítr 115 kilometrů v hodině.

Silný vítr způsobený tlakovou níží Ylenia bude podle Německé meteorologické služby (DWD) od čtvrtečního odpoledne postupně slábnout. Oddechový čas ale bude pravděpodobně krátký - už v pátek odpoledne by od britských ostrovů měl dorazit další orkán, nazvaný Zeynep. Teprve koncem ledna se přes severní a východní Německo přehnala bouře Nadia, která způsobila milionové škody.

Jeden mrtvý v Polsku

V Polsku ve vichřicu zahynul asi sedmdesátiletý řidič, když na jeho auto na západě země spadl strom. Muž zemřel na místě, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na hasiče. Vítr kácí stromy a strhává střechy, statisíce lidí se ocitly bez elektřiny, hlášeny jsou komplikace v letecké dopravě. Hasiči museli zasahovat již ve více než 1 400 případech, řekl televizi jejich mluvčí Karol Kierzkowski.

Bez proudu je podle údajů vládního bezpečnostního centra 324.047 odběratelů. Varování meteorologů před silným větrem platí na území celého Polska.

„Něco takového jsem zažila poprvé, ještě nikdy jsem něco takového neviděla. Soused nemá střechu, mě vichřice rozbila okna,“ řekla stanici jedna z obyvatelek města Dobrzyca, kde vichřice strhávala střechy.

„Zrovna jsem vstávala do práce a najednou jako by se dům hroutil, jako by z nebe padaly kameny. Trvalo to jen vteřinu či dvě,“ dodala další z poškozených. Experti podle serveru Onet soudí, že se na místě vyskytlo tornádo.

Vichřice se postupně přesouvá ze západu na východ Polska. Silný vítr komplikuje leteckou dopravu: ranní let polských aerolinek LOT z Krakova do Varšavy nakonec skončil v Budapešti jako nejbližším letišti, kde se dalo bezpečně přistát, uvedla rozhlasová stanice RMF FM.