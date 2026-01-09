V Německu udeřila bouře Elli, zavírají se školy. Části Francie a Británie bez proudu

Podle meteorologů může v Německu na návětrných svazích hor napadnout až 20 centimetrů nové pokrývky, informuje deník Bild.
Jinak předpověď avizuje 5 až 10 centimetrů nového sněhu v pásu táhnoucím se od východního Bavorska přes střední Německo. Regionálně se mohou objevit závěje.
Kvůli počasí jsou v pátek zavřené na mnoha místech školy, studenti v pátek zůstanou doma například v Hamburku. V Berlíně to podle webu nechávají na rodičích, zda děti do školy pošlou, na online výuku jsou připraveni například v Durynsku.
Nehody se odehrávají na silnicích. Na dálnici A7 v Hesensku se převrátil nákladní automobil, další auta uvázla ve sněhu. Neprojedou kamiony. K dalším nehodám došlo na silnicích v Dolním Sasku.
Varování i jinde v Evropě
Vydatné sněžení zasáhlo části severní a západní Evropy už ve čtvrtek. Na jihovýchodě způsobilo výpadky elektřiny.
Severozápadní část Francie navíc večer zasáhne silný vítr způsobený přechodem bouře Goretti, která se nejprve přežene přes Velkou Británii.
Britská meteorologická služba Met Office upozornila, že vítr může v exponovaných oblastech v nárazech dosahovat až 150 kilometrů v hodině, což může potenciálně ohrozit lidské životy.