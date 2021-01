Německo pochybuje o účinnosti vakcíny AstraZeneca u seniorů. Firma se proti tomu ohradila

BERLÍN Německá očkovací komise ve čtvrtek doporučila, aby se vakcína proti covidu-19 farmaceutické firmy AstraZeneca podávala jen osobám mezi 18 a 64 lety. Není podle ní totiž k dispozici dostatek dat o účinnosti u lidí nad 65 let. Německá média v pondělí informovala, že je účinnost u seniorů jen osmiprocentní. AstraZeneca to označila za „naprosto nepravdivou“ informaci.

Stálá očkovací komise Institutu Roberta Kocha (RKI) uvedla, že nyní není k dispozici dostatek dat, aby bylo možné zhodnotit účinnost vakcíny proti covidu-19 britsko-švédské společnosti AstraZeneca a Oxfordské univerzity ve skupině lidí nad 65 let. „V této fázi by proto měla být vakcíny AstraZeneca - na rozdíl od vakcín na bázi mRNA - podávána jen lidem mezi 18 a 64 lety,“ dodala odborná komise.



Očkovací látka firmy AstraZeneca zatím není schválena pro nouzové použití v Evropské unii. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by mohla její schválení doporučit v pátek. Evropská komise by jako v minulých případech mohla souhlas s podmínečnou registrací na unijním trhu vydat ještě týž den.

V Evropské unii se proti covidu-19 může zatím očkovat jen vakcínami americko-německého konsorcia Pfizer/BioNTech a americké firmy Moderna. Oba tyto přípravky jsou na bázi mRNA. Tento typ vakcíny se od těch klasických liší tím, že neobsahuje žádné mrtvé či oslabené původce nemoci, ale genetickou informaci viru. Tato metoda je přirovnávána k návodu, podle kterého si tělo dokáže vytvořit vlastní protilátky.

Už v pondělí německý list Bild a ekonomický deník Handelsblatt s odvoláním na zdroje z německé vlády informovaly, že má vakcína AstraZeneca u lidí nad 65 let jen osmiprocentní účinnost. Senioři jsou přitom v současné pandemii hlavní rizikovou skupinou.

AstraZeneca v úterý informace německých médií označila za „naprosto nepravdivé“. Upozornila mimo jiné na to, že v Británii je její vakcína již podmínečně schválená a to právě i pro skupinu lidí nad 65 let. Odkázala rovněž na studii zveřejněnou v prosinci v medicínském časopise The Lancet, podle které vyvolává vakcína silnou imunitní reakci také u starších lidí.

Vědci v tomto článku nicméně uvádí i to, že bude třeba ještě dalšího výzkumu, aby se prokázala účinnost ve skupině starších lidí, kteří jsou covidem-19 obzvlášť ohrožení. Jejich podíl na účastnících klinických testů byl totiž relativně nízký.

Vakcína firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity má podle studie zveřejněné v časopise The Lancet průměrnou účinnost 70,4 procenta.