Můžeme být úspěšní jedině, když vyděláváme pomocí klimatických technologií peníze, říká šéf německé opozice

Lidovky.cz: Německo čelilo silné kritice za svůj postoj k válce na Ukrajině, zejména ve střední a východní Evropě. Neutrpěla tím pověst země?

Německo se snaží postupovat pokud možno koordinovaně se svými evropskými partnery nejen v této záležitosti, ale i v mnoha dalších. Částečně se to daří, podívejte se na rozhodnutí udělit Ukrajině status kandidátské země. V jiných oblastech to ale nefunguje, což kritizujeme. To se týká i vojenské pomoci Ukrajině. Tady Německo výrazně zaostává za tím, co dělají ostatní v Evropě.