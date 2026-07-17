Z dronu fotil areál zbrojního podniku. Němci podezírají Moldavana ze špionáže

Policisté zadrželi 37letého muže na základě tipu od veřejnosti. Moldavan podle prokuratury navedl dron nad zbrojní podnik v Mnichově ve středu večer.
Vyšetřující soudce na něj uvalil vazbu pro podezření ze špionáže. Podle vyšetřovatelů chtěl pořízené materiály předat „zahraničnímu subjektu nebo zakázané organizaci“.
Německé tajné služby v posledních letech opakovaně varují před sabotážními akcemi a špionáží. Podle Sinana Selena, šéfa Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoce civilní kontrarozvědky, stojí za většinou sabotáží se zapojením zahraničních aktérů nyní Rusko.
Novým vzorcem je přitom využívání takzvaných low level agentů, tedy osob, které nejsou zpravodajsky školené. Jsou ale naverbované tajnými službami k sabotážním či špionážním akcím.