Německá policie posílí od pátku hlídky na nádražích, obává se útoků

„Cílem celostátní akce je zabránit trestným činům, identifikovat včas podezřelé a výrazně posílit pocit bezpečí u cestujících i zaměstnanců na dráze,“ řekl prezident Spolkové policie Dieter Romann.
Kde konkrétně mohou lidé s větší policejní přítomností počítat, policejní mluvčí kvůli „prvku překvapení“ nezveřejnil. Policie upozorňuje na to, že počet případů násilí na nádražích je vysoký a jejich intenzita velká. Jejich pachatelé při nich často používají nože a další nebezpečné předměty.
Deník Bild letos v červenci na základě policejních statistik zveřejnil seznam deseti nádraží v Německu, kde se od ledna do května stalo nejvíce trestných činů. V čele tohoto nelichotivého žebříčku bylo nádraží v Kolíně nad Rýnem. Nejvíce trestných činů, které skončily ublížením na zdraví, ale připadlo na Lipsko, takových případů tam bylo přes dvě stovky.
Od poloviny července platí v Berlíně v tramvajích, autobusech, metru i příměstských vlacích zákaz nošení nožů a dalších zbraní. Zákaz držení zbraní, jako jsou nože, obušky nebo slzný plyn, navíc platí skoro celý tento měsíc na patnácti berlínských nádražích a železničních stanicích.
Policie má možnost lidi kontrolovat a případně u nich provést osobní prohlídku i tehdy, když nemá konkrétní podezření, že nějaký nebezpečný předmět mají u sebe.