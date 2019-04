Německo pomohlo s návratem do vlasti ženě, která bojovala za Islámský stát. Ihned byla vzata do vazby

BERLÍN Německo pomohlo zřejmě poprvé v návratu do země ženě, která před několika lety odešla podporovat takzvaný Islámský stát (IS). O utajené akci informuje magazín Spiegel, podle něhož se do spolkové republiky vrátila žena ze Severního Porýní-Vestfálska se svými dětmi. Ihned po návratu do vlasti byla vzata do vazby, děti jsou nyní v péči otce.

Carla Steinhauerová odešla s dětmi do Sýrie v roce 2015. Na začátku letošního roku uprchla z území, které ještě ovládal IS, a dostala se do syrského tábora kontrolovaného Tureckem. Odtud se nakonec i s pomocí dvojice zaměstnanců německé ambasády v Turecku mohla ve čtvrtek vrátit do Německa. Náklady 1700 eur (44 000 korun) na let uhradili její němečtí příbuzní.



Případů občanů, kteří se po vojenské porážce IS, chtějí vrátit do zemí svého původu, nyní Německo i další evropské země řeší celou řadu. Alespoň oficiálně většinou tvrdí, že těmto lidem v návratu pomáhat nechtějí.

Zdá se ale, že cítí zodpovědnost přinejmenším za osud dětí, které v neutěšených podmínkách musí žít se svými rodiči. Podle údajů ministerstva zahraničí, o nichž informuje agentura DPA, už Německo v návratu z Iráku pomohlo několika dětem. Přesný počet úřad nesdělil, uvedl ale, že jde o vysoké jednociferné číslo.