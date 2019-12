Německo potřebuje pracovníky ze zemí mimo EU, myslí si Merkelová. Bojí se odlivu kapitálu

BERLIN Německo by mělo hledat kvalifikovanou pracovní sílu za hranicemi Evropské unie, aby nedošlo k odlivu podnikatelů a velkých firem do zahraničí. To si myslí německá kancléřka Angela Merkelová, která to řekla ve svém pravidelném týdenním podcastu. Kvalitní pracovníky je podle ní možné najít například v Mexiku, Vietnamu či v Indii.

„Víme, že zaměstnavatelé v mnoha sektorech podnikání hledají kvalitní pracovní sílu. Při nedostatku zručných pracovníků není možné, aby byl byznys úspěšný,“ uvedla mimo jiné Merkelová. „Proto je naprosto klíčové, abychom se za každou cenu snažili sehnat dostatečný počet specialistů, jinak se firmy přesunou do zahraničí. A to samozřejmě nechceme,“ dodala.

Výzva ze strany kancléřky přichází jen těsně před summitem členů německé vlády, zaměstnavatelů a odborářů, který se koná v pondělí. Počet obyvatel Česka za devět měsíců stoupl na 10,68 milionu. Zejména kvůli zahraniční migraci Německo se podle serveru Deutsche Welle (DW) snaží s nedostatkem kvalifikovaných lidí na pracovním trhu vyrovnat i vnitrostátně. „Chceme nabídnout dobrou praxi pro co nejvíce lidí,“ uvedla Merkelová. Berlín také získává pracovní sílu i v Evropské unii. Podle DW pracuje v Německu už více než dva a půl milionu lidí z členských zemí. „To však samo o sobě nestačí, a proto se jednoduše musíme poohlédnout po dalších kvalifikovaných lidech i za hranicemi EU,“ dodala Merkelová. Od prvního května příštího roku by měl začít platit zákon, který umožní zkušeným odborníkům získat v Německu práci a potřebné dokumenty mnohem snadněji.

Pondělní summit by se měl týkat především toho, jak co nejlépe a nejjednodušeji nový zákon aplikovat. Mimo jiné bude podle dokumentu, který cituje německá RND, nutné zaměstnat více lidí, což by mělo uspíšit proces vydávání víz. Také by se měla rozšířit nabídka výuky němčiny přímo v zemích, odkud potenciální kvalifikovaní pracovníci pocházejí. Německo podle Deutsche Welle nejvíce potřebuje elektrotechnické a mechatronické inženýry, IT specialisty, softwarové vývojáře, zdravotní sestry či kuchaře. Vláda považuje za neperspektivnější státy například Mexiko, Filipíny, Brazílii, Indii či Vietnam. Německý ministr práce Hubertus Heil se pokouší uklidnit obavy před dalším přílivem ilegálních migrantů, kteří by žili jen ze sociálních dávek. „Tento proces není o nekontrolovatelné ilegální migraci, ale o kvalifikovaných lidech, které potřebujeme, aby Německo zůstalo v budoucnu ekonomicky tak silné,“ uvedl Heil pro Augsburger Allgemeine.