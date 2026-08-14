Němci kvůli požáru evakuují vesnici u belgické hranice, v Berlíně hoří byty

Úřady ve 4:00 SELČ vydaly výzvu, podle níž se mají obyvatelé obce Gey neprodleně evakuovat do vedlejší vesnice Strass, kde bylo ve školce zřízeno krizové centrum. Podle výzvy si mají s sebou vzít jen to nejnutnější, doklady a případně léky.
V pátek dopoledne se plameny přiblížily do vzdálenosti 200 metrů od vesnice, jež leží v lesnaté krajině.
Hoří les na ploše asi 300 hektarů. Policie uzavřela silnici B399 procházející oblastí. Do hašení se zapojili také zemědělci z okolí. Zásah komplikuje nevybuchlá munice z druhé světové války, některá explodovala už ve čtvrtek. V oblasti mezi říjnem 1944 a únorem 1945 sváděl boje wehrmacht s americkou armádou.
Rozsáhlé části Německa se potýkají se suchem a vysokým rizikem lesních požárů. Evropský kontinent, nejrychleji se oteplující oblast světa, bojuje s neobvykle aktivní sezónou lesních požárů, protože vlhčí zima přiživila růst vegetace, která vyschla během vln veder.
Kromě toho německé úřady likvidují požár obytné budovy nedaleko berlínského nádraží Berlin Ostbahnhof. Požár propukl v bytě v jedenáctém patře jedenadvacetipatrové budovy a rozšířil se do bytu nad ním.
Hasiči zachraňovali obyvatele pomocí záchranných polštářů a žebříků a všechny lidi z domu evakuovali. Jejich mluvčí zásah popsal jako dramatický, protože lidé stáli u oken a někteří z nich chtěli vyskočit. Na místě je asi 130 hasičů, oheň dohašují. Příčina vzniku požáru není známá.
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